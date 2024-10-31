Bakanlık yasakladı: O saç kurutma makineleri can ve mal güvenliği sebebiyle piyasadan toplatılıyor!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gazetelere verdiği ilan ile Pulsar Z5 model saç kurutma makinelerinin zararlı olduğunu ve satılmasının yasaklandığını duyurdu. Yayımlanan ilanda söz konusu ürünle ilgili “güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden” ifadeleri kullanıldı. Bu ürünü ellerinde bulunduranların belirlenen adrese teslim etmesi gerektiği aktarıldı.

BU MODEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ OLANLAR DİKKAT

Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesinin satılmasını yasakladı. Piyasadaki ürünlerin imha edilmesi için harekete geçti. Bakanlık, ürün ile ilgili gazetelere fotoğraflı ilan verdi. Bakanlık, bu ürünün insan sağlığına nasıl bir zarar verdiğini açıklamazken “can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden” cümlelerine yer verdi.

Bakanlık ilanında şu ifadeler kullanıldı:

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“Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.

PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri "Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir.”