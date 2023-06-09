Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kaza geçirdi!

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen canlı hayvan yüklü tırdan çevreye dağılan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen canlı hayvan yüklü tırdan çevreye dağılan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. YENİŞEHİRLİOĞLU'NDAN MESAJ: CAN KAYBI YAŞANMAMIŞ OLMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ
Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından "Dün gece TBMM’deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Seçim
bölgem Manisa’da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar’da trafik
kazası geçirdik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla yanımda olan tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Biz bu canın emanetçisiyiz. Sağlıklı günlerde birlikte olmak ümidiyle..." mesajını paylaştı.BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?
Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, 18 Ocak 1962 yılında dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu, hukukçu, yazar ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 28. dönem Manisa milletvekilidir.
Bahadır Yenişehirlioğlu, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Dubai, Suriye, İtalya, İngiltere, Bosna Hersek, İsviçre, Fransa, Bahreyn, Fas, İran, Pakistan, Ürdün, Suudi Arabistan gibi birçok ülkede toplumlar ve halklar üzerinde araştırmalarda bulunmuştur.
Son Hasat, Beyaz Usta Siyah Çırak, Kara Güneş, Aşk Cephesi, Aşk Çölü, Kanaviçe ve Kerime adlı romanların yazarı; aynı zamanda Diriliş Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.
2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bahadır Yenişehirlioğlu; TRT ekranlarında yayınlanan; başrolü Özlem Conker, Bülent İnal, Ezgi Eyüboğlu ve Akın Akınözü ile paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer almış ve Tahsin Paşa karakterini canlandırmıştır.Televizyon dizileri
2014- Yedi Güzel Adam
2016- Sevda Kuşun Kanadında
2017-2021- Payitaht "Abdülhamid" Tahsin Paşa
2020- Mesnevi'den Hikâyeler
2021-2022- Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı- Derviş Hüseyin
2022-2023- Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı