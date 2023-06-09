Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kaza geçirdi!

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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen canlı hayvan yüklü tırdan çevreye dağılan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen canlı hayvan yüklü tırdan çevreye dağılan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.