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BAĞDAT M.P nedir, dolandırıcılık mı?

Güncelleme Tarihi:

#Ma Eğitim#Ma Eğitim Uzlaştırma#Ma Eğitim Uzlaştırma Mesajı
BAĞDAT M.P nedir, dolandırıcılık mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 14:01

BAĞDAT M.P adıyla pek çok kullanıcıya mesaj gönderen dolandırıcılar, Türk Ceza Kanunundan bazı kanun maddelerini mesaja ekleyerek, güvenilirlik imajı sergilemeye çabalıyor. 'Uzlaşma ceza dosyanızın son günüdür.' şeklinde bir ifadeyi eden mesaj, kullanıcıları tedirgin ediyor. Peki, BAĞDAT M.P mesajı nedir ve gelen mesajı ne yapmak gerekiyor? İşte, BAĞDAT M.P dosyası mesajı hakkında detaylı bilgiler

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Kısa mesaj aracılığıyla dolandırıcılık yöntemini sürdüren kalpazanlar, bu kez yeni bir isimle vatandaşların karşısına çıktı. BAĞDAT M.P adı altında mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşları haklarında dava açıldığı iddiaları ve uzlaşma dosyası için son günler olduğu ifadeleri ile dair tedirgin etmeye çabalıyor. Bu tedirginliğin akabinde gönderdikleri linklere tıklanmasını sağlayan kalpazanlar, başka avlara çıkmak üzere harekete geçiyor. Peki bu tarz bir mesaj alındığı taktirde neler yapılmalı? İşte, o detaylar

BAĞDAT M.P GİBİ SMS DOLANDIRICILIKLARINDAN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?

SMS dolandırıcılığına karşı korunmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

  1. Bilinçlenin: SMS dolandırıcılığı yöntemlerini ve dolandırıcılık taktiklerini öğrenmek için bilinçlenin. Dolandırıcıların kullandığı yaygın yöntemler arasında sahte ödül bildirimleri, banka veya finansal kurum gibi kurumları taklit etme, sahte seyahat veya tatil teklifleri gibi tuzaklar bulunmaktadır.

  2. Şüpheci olun: Bilmediğiniz veya güvenmediğiniz numaralardan gelen SMS'lere karşı şüpheci olun. Özellikle kişisel veya finansal bilgilerinizi isteyen veya sizi acil bir şekilde harekete geçmeye zorlayan mesajlara dikkat edin.

  3. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın: SMS yoluyla gelen mesajlarda kişisel bilgilerinizi (banka hesap bilgileri, kimlik numarası, şifreler vb.) talep eden mesajlara kesinlikle yanıt vermeyin. Güvendiğiniz bir kurumla iletişime geçmek için resmi iletişim kanallarını kullanın.

  4. İki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın: İnternet bankacılığı veya diğer çevrimiçi hizmetlerde iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Bu, hesabınıza erişmek için SMS kodu gibi ikinci bir doğrulama aşaması gerektirecektir.

  5. SMS istenmeyenleri engelleyin: İstenmeyen SMS'leri önlemek için cep telefonunuzun ayarlarında numara engelleme veya SMS filtreleme özelliklerini kullanın. Böylece, bilinen dolandırıcı numaralarından gelen mesajları engelleyebilirsiniz.

  6. Güvenilir bir mobil güvenlik uygulaması kullanın: Telefonunuzda güvenilir bir mobil güvenlik uygulaması kullanarak zararlı SMS'lere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Bu tür uygulamalar, potansiyel tehlikeli mesajları algılayabilir ve sizi uyarmak için bildirimler gönderebilir.

  7. Yetkililere bildirin: Şüpheli SMS'ler veya dolandırma girişimleriyle karşılaştığınızda, durumu yerel yetkililere veya ilgili kurumlara bildirin. Bu, dolandırıcıların tespit edilmesine ve diğer potansiyel kurbanların korunmasına yardımcı olabilir.

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