Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? B sınıfı ehliyet kullanımı hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#B Sınıfı Ehliyet#B Sınıfı Ehliyet Motor#Motor Kullanmak İçin Ehliyet
B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi B sınıfı ehliyet kullanımı hakkında İçişleri Bakanlığından açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 17:52

B sınıfı ehliyet ile motor kullanılabilir mi sorusuna İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. 125 CC ve daha küçük ebatlardaki motosikletleri kullanabilmek için ekstra bir ehliyet alınmaması üzerine çalıştıklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Peki, B sınıfı ehliyet ile motor kullanılır mı? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

B sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanımı hakkında Bakan Soylu'dan önemli açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda Kanal D ekranlarında Söylemezsem Olmaz programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada; 

"125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı. Şehir içi kullanılan motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#B Sınıfı Ehliyet#B Sınıfı Ehliyet Motor#Motor Kullanmak İçin Ehliyet

BAKMADAN GEÇME!

Orhan Gencebaydan sosyal medyadaki öldüğüne yönelik iddialar üzerine açıklama Şükürler olsun, gayet iyiyiz

Orhan Gencebay'dan sosyal medyadaki öldüğüne yönelik iddialar üzerine açıklama! 'Şükürler olsun, gayet iyiyiz'

#Orhan Gencebay
Aşure ayı ne zaman 2023 Muharrem orucu ne zaman tutulacak, hangi tarihte 2023 Diyanet takvimi ile belli oldu İşte Aşure günü tarihi

Aşure ayı ne zaman 2023? Muharrem orucu ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile belli oldu! İşte Aşure günü tarihi

#Aşure Ayı Ne Zaman
Canlı anlatım: Başakşehir Ümraniyespor maçı

Canlı anlatım: Başakşehir Ümraniyespor maçı

#Süper Lig
AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ 2023 : 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti hangi ilden kaç milletvekili çıkardı İl il 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı isimleri tam listesi 2023

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ 2023 : 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti hangi ilden kaç milletvekili çıkardı? İl il 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı isimleri tam listesi 2023!

#AK Parti Milletvekilleri 2023
Karagümrük Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman İşte maçın canlı yayın izleme bilgisi

Karagümrük Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman? İşte maçın canlı yayın izleme bilgisi!

#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Orhan Gencebaydan sosyal medyadaki öldüğüne yönelik iddialar üzerine açıklama Şükürler olsun, gayet iyiyiz

Orhan Gencebay'dan sosyal medyadaki öldüğüne yönelik iddialar üzerine açıklama! 'Şükürler olsun, gayet iyiyiz'

#Orhan Gencebay
Aşure ayı ne zaman 2023 Muharrem orucu ne zaman tutulacak, hangi tarihte 2023 Diyanet takvimi ile belli oldu İşte Aşure günü tarihi

Aşure ayı ne zaman 2023? Muharrem orucu ne zaman tutulacak, hangi tarihte? 2023 Diyanet takvimi ile belli oldu! İşte Aşure günü tarihi

#Aşure Ayı Ne Zaman
Canlı anlatım: Başakşehir Ümraniyespor maçı

Canlı anlatım: Başakşehir Ümraniyespor maçı

#Süper Lig
AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ 2023 : 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti hangi ilden kaç milletvekili çıkardı İl il 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı isimleri tam listesi 2023

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ 2023 : 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti hangi ilden kaç milletvekili çıkardı? İl il 28. Dönem AK Parti milletvekili sayısı isimleri tam listesi 2023!

#AK Parti Milletvekilleri 2023
Karagümrük Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman İşte maçın canlı yayın izleme bilgisi

Karagümrük Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman? İşte maçın canlı yayın izleme bilgisi!

#Süper Lig