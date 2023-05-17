B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? B sınıfı ehliyet kullanımı hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

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B sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanımı hakkında Bakan Soylu'dan önemli açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda Kanal D ekranlarında Söylemezsem Olmaz programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada;

"125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı. Şehir içi kullanılan motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar." ifadelerini kullandı.