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AYT’de kalem ve silgi verilecek mi? AYT’de ayrı kalem veriliyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#AYT#TYT#ÖSYM
AYT’de kalem ve silgi verilecek mi AYT’de ayrı kalem veriliyor mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 17:29

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS oturumları 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bugün gerçekleştirilen YKS TYT oturumu sona erdi. Adaylar 9 Haziran Pazar günü ise AYT oturumuna girecek. AYT’de yeni kalem ve silgi veriliyor mu? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Peki, AYT’de ayrı kalem ve silgi olacak mı? İşte cevabı…

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Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS oturumları bu hafta gerçekleştiriliyor. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen okullarda oturumlarına giriyor. YKS, TYT , AYT ve YDT oturumlarından oluşuyor. Adayların kalem ve silgi gibi ihtiyaçları ÖSYM tarafından karşılanıyor. TYT’de kalem ve silgi alan adaylar “AYT’de yeni kalem ve silgi verilecek mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar…

AYT’DE YENİ KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

TYT oturumuna giren milyonlarca adayın kalem ve silgisi ÖSYM tarafından dağıtılmıştı. AYT sınavında yeni kalem silgi dağıtımı, ÖSYM tarafından sağlanacak. AYT sınavı kapsamında adaylar, tıpkı TYT sınavında olduğu gibi sıralarının üzerinde kalem silgi açacak paketi ile karşılaşacak.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına kimlik kartı ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirilemeyecek. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanaca. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.

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