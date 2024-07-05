Aytaç Durak kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak kariyer ve biyografi bilgileri

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Aytaç Durak, uzun yıllar boyunca Adana siyasetinde dikkat çeken isimler arasında yer almıştır. İnşaat mühendisliği eğitimi sonrası başladığı kariyerinde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini uzun yıllar sürdürdü. Peki, Aytaç Durak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

AYTAÇ DURAK KİMDİR?

Aytaç Durak, 2 Ağustos 1938'de Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kamu sektöründe çeşitli görevlerde bulunduktan sonra inşaat müteahhitliğine adım attı.

AYTAÇ DURAK KARİYERİ

Durak, inşaat mühendisliği ve müteahhitlik kariyerinin ardından aktif siyasete atıldı. 1984'ten itibaren beş dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca, 2005-2009 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini üstlendi. 2010 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.