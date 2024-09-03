Aysel Önder kimdir? Aysel Önder'in engeli T20 nedir?

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Aysel Önder, T20 olarak sınıflandırılan engel türünde yer almaktadır. T20 engel, para-atletizm ve paralimpik spor dallarında zihinsel engelli sporcuları tanımlamak için kullanılan bir sınıflandırmadır. T20 sınıfı, sporcuların fiziksel engelleri yerine zihinsel engelleri olduğu anlamına gelir. Bu sınıflandırma, sporcuların zihinsel engellerinin yarışmalar üzerindeki etkilerini dikkate alarak oluşturulmuştur. T20 sınıfındaki sporcular, genellikle atletizm, yüzme, masa tenisi gibi çeşitli spor dallarında yarışır ve bu sporcuların değerlendirilmesi, zihinsel engelliliklerinin düzeyine göre yapılır.

AYSEL ÖNDER KİMDİR?

2005 yılında Hatay'da doğan Aysel Önder, Türkiye'nin en başarılı para-atletlerinden biridir. T20 sınıfında yarışan Önder, özellikle 400 metre koşularında üstün performansıyla tanınır. İlk olarak futbola olan ilgisiyle spora adım atan Önder, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme geçiş yapmış ve bu alanda hızlı bir yükseliş göstermiştir.

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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda 400 metre T20 sınıfında hem dünya hem de paralimpik rekorlarını kırarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu başarı, onu Türkiye'nin uluslararası alanda parlayan yıldızlarından biri haline getirmiştir. Aysel Önder'in bu başarısı, genç yaşta keşfedilen bir yeteneğin doğru yönlendirme ve azimle nasıl zirveye taşınabileceğinin en güzel örneklerinden biridir.

PARALİMPİK OLİMPİYATLARINDAKİ T20 ENGELİ NEDİR?

T20 engel sınıfı, para-atletizm ve paralimpik sporlar kapsamında zihinsel engelli sporcuları kapsar. Bu sınıfta yarışan sporcular, genellikle aşağıdaki zihinsel engel türlerini barındırır: