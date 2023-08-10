Aydın Valisi Yakup Canbolat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yakup Canbolat'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Aydın Valiliği'ne, Yakup Canbolat atandı. 10 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Aydın Valiliği'ne ise Yakup Canbolat atandı. Vali Canbolat, 1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

YAKUP CANBOLAT KİMDİR?

1969 yılında Çorum’un Alaca İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Alaca’da tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla:

Durağan (Sinop) (1995-1998)

Yedisu (Bingöl) (1998-2000)

Cumayeri (Düzce) (2000-2003)

Kâhta (Adıyaman) Kaymakamlığı (2003-2005)

Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007)

Söğüt (Bilecik) Kaymakamlığı (2007-2009) görevlerinde bulundu.

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2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra Hakkâri Valiliği (2014-2016) ve Konya Valiliği ( 2016-2018) görevlerinde bulundu.

Vali Yakup Canbolat son olarak 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliğine atanarak 07 Kasım 2018 tarihinde göreve başlamıştır.

Bursa Valisi Canbolat evli olup, iki çocuk, bir gelin ve bir torun sahibidir.