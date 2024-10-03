AVUKAT ÜCRET TARİFESİ 2024: Avukat danışma ücreti ne kadar? Eylül 2024 yeni tarife bilgisi

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Avukata danışma ücreti belli oldu. Avukat ücret tarifesinin Genel Hükümler ve Tablo kısımlarına ilişkin karşılaştırma cetveli şu şekilde olacak;

AVUKAT DANIŞMA ÜCRETİ NE KADAR?

• Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 32.000 TL'ye çıkarıldı.

• Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlendi.

• Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 18.000 TL olarak belirlenmiş; Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davalar için yeni maktu ücret 13.500 TL olarak tespit edildi.

• Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30.000 TL'dir.

• Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 48.000 TL'ye yükseltildi.

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• Tarife'ye "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler" başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12.000 TL olarak tespit edildi.

• Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak önemli ölçüde artırılarak yeniden düzenlendi.

TARİFE'NİN GENEL HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1. Tarife'nin "Avukatlık ücretinin kapsadığı işler" başlıklı 2. maddesine eklenen fıkra ile temyiz başvurusu üzerine verilen bozma kararı sonrasında istinafta görülen duruşmalı işlerde hükmedilecek avukatlık ücretine dair uygulanacak maddelere dikkat çekilerek, halihazırda görülen farklı uygulamaların önüne geçilmesi amaçlandı.

2. "Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret" başlıklı 8. maddesine eklenen fıkra ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 124. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne uygun olarak tarafta iradi değişiklik halinde, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi vekille temsil edilmişse, lehine maktu avukatlık ücretine hükmolunacağı düzenlendi.

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3. "Ceza davalarında ücret" başlıklı 14. maddesinin beşinci fıkrasına eklenen "reddi" ibaresi ile 21.09.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. maddesinin beşinci fıkrasının "eksik düzenleme" gerekçesiyle yürütmesinin durulması ve iptali talebi ile Danıştay 8. Dairesinin E. 2023/6176 sayılı dosyasında açılan davada, 21.05.2024 tarihinde tesis edilen yürütmenin durdurulması kararı gereği yerine getirildi. Sözü edilen yargı kararının gereğini yerine getirmek üzere 2024 yılı AAÜT'nin anılan maddesinde değişikliğe gidildi.

4. Tablo bölümünde Birinci Kısım İkinci Bölümünün üçüncü bendinde yer alan "Tüzel kişi tacirlerinin ana sözleşmelerinin onanması" tümcesi, yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla "Tüzel kişi tacirlerin şirket kuruluş sözleşmelerinin imzalanması" şeklinde değiştirildi.