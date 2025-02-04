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Atilla Toros kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Mersin Valisi Atilla Toros'un biyografi bilgileri

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Atilla Toros kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Mersin Valisi Atilla Torosun biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 09:03

Atilla Toros, Mersin Valisi olarak atanmasının ardından kariyeri ile araştırılan isim olmaya başladı. Geçmişinde kaymakamlık görevleri de bulunan Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanlığı ve Mülkiye Müfettişliği görevinde de bulundu. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç Bürosu'nda görev almaya başlayan Atilla Toros, Göç İdaresi Genel Müdürü ve son olarak Göç İdaresi Başkanı olarak görev almaya başladı. Peki, Atilla Toros kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Atilla Toros, 1969 yılında Tatvan'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan’da tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve buradan 1989 yılında mezun oldu.

2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş S.İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1996-1997 yılları arasında 8 ay süreyle askerlik hizmetini yaptı.

1990 yılında Bayburt Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Çanakkale/Yenice Kaymakam Vekili görevinde bulunduktan sonra, yurtdışı stajı kapsamında 8 ay süreyle İngiltere'de eğitim gördü. Akabinde Giresun/Yağlıdere Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Kaymakam Adaylığı sürecinden sonra; 1994-1997 yılları arasında Kayseri/Özvatan Kaymakamı,

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1997-1999 yılları arasında Adıyaman/Sincik Kaymakamı

1999-2002 yılları arasında Kahramanmaraş/Göksun Kaymakamı olarak görev yaptı.

2002 yılında atandığı Mülkiye Müfettişliği görevini 2014 yılına kadar sürdürdü. Bu süre zarfında; 2003-2006 yılları arasında geçici görev ile Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini, 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık Makamına bağlı olarak kurulan ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Taslağı oluşturmak ve buna bağlı olarak kurulacak yeni Göç sisteminin kuruluşuyla görevli İltica ve Göç Bürosu Yöneticiliği görevini yürüttü.

04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür olarak görevlendirildi, 09/03/2014 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürü olarak atandı. 2023 yılında ise Göç İdaresi Başkanı olarak görev aldı. 4 Şubat 2025 tarihinde ise Resmi Gazete kararı ile Mersin Valisi olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Atilla TOROS İngilizce bilmektedir.

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