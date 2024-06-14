Astsubay alımı sınıflandırma sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?

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Astsubay alımı başvuru sınıflandırma sonuçları açıklandı. MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini seçim aşamaları tamamlandığı belirtildi. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 24-28 Haziran 2024 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında, 5'inci maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacak. Ayrıca bir aday birden fazla kuvvet komutanlığının sıralama listesinde bulunabilecek. şte, 2023 Muvazzaf Astsubay başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler...

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MSB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "2023 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır." denildi. Sonuçlarla ilgili bilgiler personeltemin.msb.gov.tr üzerinden görüntülenebilecek.

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