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Astreoid nedir, ne demek? Astreoitlerin özellikleri neler?

Güncelleme Tarihi:

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Astreoid nedir, ne demek Astreoitlerin özellikleri neler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 12:14

Asteroit, Güneş Sistemi'nde yer alan, genellikle kaya ve metalden oluşan küçük gök cisimleridir. Gezegenlerden daha küçük olan asteroitler, çoğunlukla Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunur. Düzenli bir şekle sahip değildirler ve boyutları birkaç metreden yüzlerce kilometreye kadar değişebilir. Çoğu düzensiz şekilli ve pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Bazı asteroitler Dünya'ya yaklaşabilir ve potansiyel tehlike oluşturdukları için yakından izlenirler. Asteroitlerin yörüngeleri genellikle kararsızdır.

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Asteroit (veya küçük gezegen), Güneş Sistemi'nde yer alan, genellikle kaya ve metalden oluşan gök cisimleridir. Genellikle Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunurlar ve boyutları birkaç metre ile yüzlerce kilometre arasında değişebilir. Çoğu düzensiz şekillidir ve gezegenler gibi küresel değildir. Bazı asteroitler, Dünya'ya yaklaşabilir ve bu durum, potansiyel çarpışma tehlikesi nedeniyle bilim insanları tarafından yakından izlenir.

 

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