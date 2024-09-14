Astreoid nedir, ne demek? Astreoitlerin özellikleri neler?

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Asteroit (veya küçük gezegen), Güneş Sistemi'nde yer alan, genellikle kaya ve metalden oluşan gök cisimleridir. Genellikle Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunurlar ve boyutları birkaç metre ile yüzlerce kilometre arasında değişebilir. Çoğu düzensiz şekillidir ve gezegenler gibi küresel değildir. Bazı asteroitler, Dünya'ya yaklaşabilir ve bu durum, potansiyel çarpışma tehlikesi nedeniyle bilim insanları tarafından yakından izlenir.