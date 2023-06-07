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Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Gözler Temmuz 2023 asgari ücret toplantısına çevrildi

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Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak Gözler Temmuz 2023 asgari ücret toplantısına çevrildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 11:10

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda işaret ettiği Temmuz 2023 asgari ücret zam görüşmeleri kapsamında merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl hem Ocak hem de Temmuz ayında zamlanan asgari ücret, bu yıl da merak konusu oldu. Peki, asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Asgari ücret tespit komisyonu, işçi, işveren ve kamuyu bir araya getiriyor. Normal şartlarda her yıl Aralık ayı içerisinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu, Ocak ayı itibariyle yatacak olan tutarı belirliyor. Peki, Temmuz ayı asgari ücret zammı için bir kez daha gerçekleşmesi beklenen Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Asgari ücret KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yeni dönemde Kabine’de yer alan Bakanların büyük bir çoğunluğu değişti. Değişen Bakanlıklar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bulunuyor. Vedat Bilgin’in yerine yeni dönemde Vedat Işıkhan görev alacak. İşveren ve işçi sendikası arasında gerçekleşen toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Başkanlık etmesi bekleniyor. Ancak henüz toplantı tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

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