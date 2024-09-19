Artvin Valisi Turan Ergün kimdir? Yeni Artvin Valisi Turan Ergün hakkında biyografi bilgileri

Haberin Devamı

Dr. Turan Ergün, kamu yönetiminde çeşitli görevlerde bulunmuş tecrübeli bir isimdir. Kaymakamlık göreviyle başladığı kariyerinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi kritik pozisyonlarda görev yapmıştır. 2022 yılından beri Uşak Valisi olarak görev yapmaktadır. Peki, Turan Ergün kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

YENİ ARTVİN VALİSİ TURAN ERGÜN KİMDİR?

Turan Ergün, 1967 yılında Sinop’ta doğmuştur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılında Samsun’da kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaymakamlık yapmış, ardından Mülkiye Müfettişliği ve Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca yurt dışında çeşitli araştırma ve incelemelerde bulunmuş ve 2022'de Uşak Valisi olarak atanmıştır.

Haberin Devamı

TURAN ERGÜN KARİYERİ

Turan Ergün, kamu yönetiminde kaymakamlık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2002’de Mülkiye Müfettişi, 2003’te Mülkiye Başmüfettişi olmuş, 2016’da ise Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Haziran 2020’de Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmış ve 2022'de Uşak Valisi olmuştur.