Arhan Kayar kimdir, neden vefat etti?

Bir süre önce kalp krizi geçiren Kayar, Liv Hospital’e sevk edildi. İlk müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan ve yoğun bakıma alınan Arhan Kayar, tüm çabalara rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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ARHAN KAYAR KİMDİR?

Arhan Kayar, Türk tasarımcı ve etkinlik organizatörü, 1993 yılında kurulan Dream Design Factory (dDf) adlı uluslararası iletişim tasarımı şirketinin kurucu ortaklarındandır. Kayar, İstanbul'da yer alan bu şirket aracılığıyla yerel ve uluslararası pek çok etkinlik ve bağımsız sanat organizasyonunu tasarlamıştır. Projeleri, İstanbul'un yanı sıra Paris, Londra, Tokyo, New York ve Moskova gibi büyük şehirlerde büyük ilgi görmüştür​.

Kayar, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olup, tasarım dünyasında saygın bir konumda yer almıştır. Çeşitli tasarım ödüllerine sahip olan Arhan Kayar, özellikle etkinlik tasarımı ve sanatıyla tanınmaktadır​.