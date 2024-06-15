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Arefe günü tırnak kesilir mi? Kurban kesen kişi arefe günü tıraş olabilir mi?

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#Arefe Günü Tırnak Kesilir Mi#Arefe Günü Traş Olunur Mu#Kurban Bayramı Öncesi
Arefe günü tırnak kesilir mi Kurban kesen kişi arefe günü tıraş olabilir mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 11:03

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Kurban Bayramı öncesi çeşitli konular merak ediliyor. Arefe günü tırnak kesilir mi? sorusu da bu soruların başında yer alıyor. Peki, Kurban kesecek kişi arefe günü traş olabilir mi? Bayram önce saç, sakal traşı olunur mu? İşte merak edilenler...

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İslam dininde, tırnak kesme gibi temizlikle ilgili eylemler genellikle sünnet olarak kabul edilir ve yapılmasında bir sakınca yoktur. Ancak bazı kültürel inanışlar veya yerel adetler, arefe günü gibi özel günlerde tırnak kesmenin iyi veya kötü şans getirebileceğine dair inanışlar barındırabilir. Peki, Arefe günü tırnak kesilir mi? Kurban kesen kişi arefe günü tıraş olabilir mi?

AREFE GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ, TRAŞ OLUNUR MU?

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Kurban kesmeye niyet edenler için "Zilhicce'nin hilalini gördüğünüzde, kurban kesme niyetinde olanlar artık saçına ve tırnağına dokunmasın." buyurmuşlardır.

Bazı alimler bu hadisin hikmetini şöyle izah eder: Kişi, kendi günahlarına bedel, kendi vücudunu feda edemediğinden, vücuduna fidye olarak bir hayvanı kurban eder. İşte o günlerde traş olmamak ve tırnak kesmemekle, hayvanın eti, kanı, kılı ve diğer cüzlerine mukabil, kendi vücudunun en küçük parçalarının dahi ateşten azad olmasını sağlar. Kurbandan sonra olunan traşta kesilen cüzler, mağfiret edilmiş olarak vücudu terk ederler.

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#Arefe Günü Tırnak Kesilir Mi#Arefe Günü Traş Olunur Mu#Kurban Bayramı Öncesi

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