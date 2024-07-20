AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 3.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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AÖL soruları ve sonuçları için geri sayım başladı. 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde sınava giren binlerce aday, AÖL sınav soruları ve sonuçları için araştırmalarına başladı. İşte, AÖL soruları, cevapları ve sonuçları hakkında detaylar

3. DÖNEM AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav soruları ve cevapları, genellikle sınavların tamamlanmasından kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi web sitesi üzerinden yayımlanır.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılı 3. dönem AÖL sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınav sonuçlarının ise Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması beklenmektedir​.