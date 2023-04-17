AÖF finalleri online mı olacak? AÖF sınav tarihi ve sınava dair detaylı bilgiler

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AÖF finalleri online mı, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Türkiye programları Açıköğretim sınav takvimi belli oldu. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde bahar döneminin uzaktan devam edeceğini söyledi. Anadolu Üniversitesi daha önce yaptığı açıklamada örgün eğitimde 20 Şubat’tan itibaren online eğitime geçme kararı aldığını paylaşmıştı. Mayıs ayına kısa bir zaman kala gözler AÖF finallerine çevrildi. Peki, AÖF finalleri yüz yüze mi, online mı yapılacak? İşte, AÖF’ten yapılan sınav açıklamasının detayları

AÖF finalleri ONLİNE MI?

AÖF final sınavları için takvim açıklandı. Ancak Anadolu Üniversitesinden sınavların online olup olmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Takvimde yer alan bilgilere göre AÖF final sınavları, ikinci bir açıklama gelene kadar 27-28 Mayıs tarihlerinde yüz yüze gerçekleşecek.