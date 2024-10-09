AÖF canlı dersler ne zaman başlıyor? 2024 AÖF canlı ders takvimi bilgileri

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AÖF canlı dersler için geri sayım başladı. AÖF Anadolum üzerinden yayınlanacak olan AÖF canlı dersler ile pek çok öğrenci, okumakta oldukları alan kapsamında eğitim alabilecek. Peki, AÖF canlı dersler ne zaman başlıyor? İşte, 2024 AÖF canlı ders takvimi bilgileri

AÖF CANLI DERSLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF canlı ders tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında, canlı derslerin Kasım ayının ilk haftasında başlayacağı söylenebilir.

Canlı derslere girebilmek için;

Anadolum eKampüs'e giriş yapıldıktan sonra sol menüde bulunan Takvim sekmesindeki "Canlı Ders Takvimi" alanında derslerin gün ve saatleri yer almaktadır.

Öğrenciler derslere eş zamanlı olarak katılabilir, katılamadığı derslerin kayıtlarını Anadolum eKampüs’te Canlı Ders Kayıtları bağlantısından izleyebilirler.