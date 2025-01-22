×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Antalya'da savaş uçakları neden uçuyor? 22 Ocak son dakika haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Solo Türk#Solo Türk#Antalya'da Savaş Uçakları
Antalyada savaş uçakları neden uçuyor 22 Ocak son dakika haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 15:22

Antalya'da 22 Ocak'ta uçan savaş uçakları, bölgede yaşayan pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ve tek kişilik akrobasi uçağı Solo Türk, Antalya'da önemli bir eğitim uçuşu gerçekleştirecek. Bu uçuşlar, hem pilotların uçuş becerilerini geliştirmeleri hem de gösteri uçuşlarına hazırlık yapmaları için kritik öneme sahip olacak. Eğitim uçuşları, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin yüksek performanslı uçuş kabiliyetlerini ve operasyonel hazırlığını sergilemek için de bir fırsat sağlayacak.

Haberin Devamı

Antalya semalarında havalanan savaş uçakları için detaylar belli oldu. Hava Kuvvetleri'nin operasyonel hazırlığını sürdürmesi ve pilotlarının zorlu koşullarda eğitilmesini amaçlayan eğitim uçuşları, hem savaş uçaklarının teknik kapasitesini artırmak hem de pilotların uçuş becerilerini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunacak.

30 OCAK TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Antalya gibi turistik bölgelerde bu tür gösteriler, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gerçekleştirdiği akrobasi uçuşları, bölgedeki turizm faaliyetlerine de katkı sağlarken, izleyicilere görsel bir şölen de sunacak.

Uçuşlar 22-30 Ocak tarih aralığında gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Solo Türk#Solo Türk#Antalya'da Savaş Uçakları

BAKMADAN GEÇME!

Antalyada savaş uçakları neden uçuyor 22 Ocak son dakika haberleri

Antalya'da savaş uçakları neden uçuyor? 22 Ocak son dakika haberleri

#Solo Türk
EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

#ÖSYM
Milan Skriniar kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor Fenerbahçe’ye imza atmak üzere İstanbul’a geliyor

Milan Skriniar kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe’ye imza atmak üzere İstanbul’a geliyor!

#Fenerbahçe
22 Ocak Annem Ankara bu akşam var mı yok mu Annem Ankara yeni bölüm ne zaman Kanal D yayın akışı

22 Ocak Annem Ankara bu akşam var mı yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

#Kanal D
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2025 || MEB Bursluluk sınavı ne zaman İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2025 || MEB Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

#Bursluluk Sınavı 2025

EN SON HABERLER

Antalyada savaş uçakları neden uçuyor 22 Ocak son dakika haberleri

Antalya'da savaş uçakları neden uçuyor? 22 Ocak son dakika haberleri

#Solo Türk
EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

#ÖSYM
Milan Skriniar kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor Fenerbahçe’ye imza atmak üzere İstanbul’a geliyor

Milan Skriniar kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe’ye imza atmak üzere İstanbul’a geliyor!

#Fenerbahçe
22 Ocak Annem Ankara bu akşam var mı yok mu Annem Ankara yeni bölüm ne zaman Kanal D yayın akışı

22 Ocak Annem Ankara bu akşam var mı yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

#Kanal D
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2025 || MEB Bursluluk sınavı ne zaman İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2025 || MEB Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

#Bursluluk Sınavı 2025