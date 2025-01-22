Antalya'da savaş uçakları neden uçuyor? 22 Ocak son dakika haberleri

Haberin Devamı

Antalya semalarında havalanan savaş uçakları için detaylar belli oldu. Hava Kuvvetleri'nin operasyonel hazırlığını sürdürmesi ve pilotlarının zorlu koşullarda eğitilmesini amaçlayan eğitim uçuşları, hem savaş uçaklarının teknik kapasitesini artırmak hem de pilotların uçuş becerilerini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunacak.

30 OCAK TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Antalya gibi turistik bölgelerde bu tür gösteriler, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gerçekleştirdiği akrobasi uçuşları, bölgedeki turizm faaliyetlerine de katkı sağlarken, izleyicilere görsel bir şölen de sunacak.

Uçuşlar 22-30 Ocak tarih aralığında gerçekleştirilecek.