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Antalya lise taban puanları 2024! Antalya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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Antalya lise taban puanları 2024 Antalya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 14:04

Antalya lise taban puanları LGS sınav sonuçları öncesi merakla beklemiyor. Lise tercihi yapacak öğrenciler, Antalya lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Eğitimine liseden devam edecek adaylar için Antalya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih döneminde yardımcı olacak. Peki Antalya'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve LGS yüzdelik dilim bilgileri...

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Antalya lise taban puanları öğrenciler tarafından, bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri çerçevesinde araştırılıyor. Antalya'daki liselerin yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. İşte Antalya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

Antalya Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul AdıOkul Türü-DilKont.Taban PuanıYüzdelik Dilim
Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)120120488,403476,4010,530,63
Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)180180478,404462,1281,571,67
Antalya / Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)120120473,002449,8062,432,84
Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)150150471,863449,242,622,9
Antalya / Kepez / Antalya Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)150150471,61448,0532,713,04
Antalya / Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)6060470,923445,6152,883,31
Antalya / Manavgat / Namık Karamancı Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)120150469,354446,8143,073,17
Antalya / Aksu / Aksu Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)150150466,414440,0823,563,97
Antalya / Konyaaltı / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)180180459,592431,8944,865,01
Antalya / Kepez / Gülveren Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)150150456,096425,6895,435,85
Antalya / Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)6060453,741445,6155,893,31
Antalya / Kemer / Göynük Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)120120452,12421,7536,186,42
Antalya / Gazipaşa / Gazipaşa Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)120120449,097421,2136,76,5
Antalya / Muratpaşa / Antalya Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)180180446,807411,7377,087,96
Antalya / Alanya / Hasan Çolak Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)150180446,045409,6737,228,29
Antalya / Manavgat / Manavgat Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)150150443,516413,247,67,72
Antalya / Kumluca / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)120120443,33410,8157,628,1
Antalya / Kepez / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi(İngilizce)9090441,124408,818,18,43
Antalya / Serik / Serik Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)1500440,50708,220
Antalya / Konyaaltı / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)9090438,071397,5018,6510,37
Antalya / Korkuteli / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)120120431,243396,3969,8510,56
Antalya / Kepez / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi(İngilizce)9090426,417408,8110,678,43
Antalya / Alanya / Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)900425,916010,760
Antalya / Kaş / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)90120423,389390,03411,211,71
Antalya / Aksu / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)6060420,708387,30211,6612,23
Antalya / Elmalı / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi / Fen Lisesi(İngilizce)120120411,752378,73913,2113,93
Antalya / Döşemealtı / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi(İngilizce)150150409,829371,83313,5515,37
Antalya / Alanya / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)9090409,184383,54913,6712,97
Antalya / Kemer / Ünal Aysal Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)1500394,342016,350
Antalya / Serik / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)1500391,615016,860
Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)90120390,454339,18117,0823,33
Antalya / Kumluca / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi(İngilizce)9090389,579361,92817,2417,59
Antalya / Kepez / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)9090378,066344,5319,5421,89
Antalya / Alanya / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi(İngilizce)9090374,12349,80620,3320,51
Antalya / Alanya / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi(İngilizce)9090373,264349,80620,5120,51
Antalya / Muratpaşa / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)6030363,277342,50422,6622,42
Antalya / Muratpaşa / Antalya Ticaret Borsası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030359,026330,9523,625,69
Antalya / Döşemealtı / Döşemealtı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030356,272345,95724,2221,52
Antalya / Finike / Finike Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)120120355,532321,03724,3928,81
Antalya / Kepez / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030345,909336,43526,6924,09
Antalya / Muratpaşa / Antalya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030344,275323,15127,0928,12
Antalya / Konyaaltı / Fettah Tamince Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)300341,74027,720
Antalya / Kepez / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030327,148311,97331,5431,85
Antalya / Döşemealtı / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)9090323,475300,37932,5636,12
Antalya / Alanya / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)3030320,781298,83533,3236,7
Antalya / Finike / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)6060316,335294,12934,638,56
Antalya / Manavgat / Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)9090303,83829438,4338,61
Antalya / Muratpaşa / Antalya Barosu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030295,905303,69341,1634,85
Antalya / Serik / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)6060292,9290,14942,0640,2
Antalya / Alanya / Alanya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030292,739284,63942,1242,57
Antalya / Korkuteli / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)3030291,017243,02142,7564,51
Antalya / Konyaaltı / Konyaaltı Bahtılı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030287,383285,73643,9542,09
Antalya / Manavgat / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)9090283,815283,36645,1843,14
Antalya / Konyaaltı / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)3030283,757273,31545,247,81
Antalya / Muratpaşa / Falez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)6060276,39266,25247,9651,34
Antalya / Muratpaşa / Falez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)9090276,06274,02548,0947,46
Antalya / Elmalı / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)3030275,505272,25348,3148,32
Antalya / Konyaaltı / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)3030268,945266,35450,9551,29
Antalya / Muratpaşa / Tez-Tur Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)3030267,486272,16651,5748,36
Antalya / Alanya / Alanya Ümit Altay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)3030267,231257,20851,6756,15
Antalya / Alanya / Alanya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030263,356257,02253,3156,26
Antalya / Serik / Serik Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)300261,239054,210
Antalya / Kepez / Düden Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)300252,552058,360
Antalya / Alanya / Alanya Ümit Altay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)6060248,204249,78360,4360,38
Antalya / Serik / Serik Orhangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030242,138243,12363,664,44
Antalya / Muratpaşa / Tez-Tur Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)15090240,529249,60964,4460,48
Antalya / Serik / Serik Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)300239,413065,030
Antalya / Kaş / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)3030228,364225,52371,8976,12
Antalya / Serik / Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)3030221,489229,5476,2373,37
Antalya / Döşemealtı / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)9090218,463204,14778,1590,13
Antalya / Kemer / Kemer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)3030217,082196,50279,0293,9
Antalya / Kemer / Kemer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)6060215,298200,01480,1392,3
Antalya / Manavgat / Şule-Muzaffer Büyük Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)3030210,672211,53182,9985,67
Antalya / Kaş / Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)6060203,243182,58187,5898,08
Antalya / Döşemealtı / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)6060202,537193,54688,0295,09
Antalya / Kepez / Kütükçü Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)600202,066088,310
Antalya / Kumluca / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)3030200,176225,83289,4875,91
Antalya / Aksu / Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030184,71239,27795,9666,87
Antalya / Demre / Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)3030183,656277,02296,1646,04
Antalya / Manavgat / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)120120181,947191,55996,4995,78
Antalya / Kaş / Kaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)6060180,201200,69696,8291,96
Antalya / Manavgat / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi(İngilizce)150150179,62275,08396,9346,97
Antalya / Aksu / Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)3030178,21245,01297,263,28
Antalya / Kepez / Düden Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)300175,357097,750
Antalya / Manavgat / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)6060175,213170,65897,7899,48
Antalya / Akseki / Akseki Şahinler Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım AlanıAnadolu Teknik Programı(İngilizce)3030175,072218,47997,881
Antalya / Gazipaşa / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi(İngilizce)6060172,14248,83998,3660,93
Antalya / Kaş / Kaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı(İngilizce)3030149,193205,37110089,44
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