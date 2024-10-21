Ankara'da savaş uçağı / jet sesine karşı önemli uyarı || Valilik'ten açıklama geldi: Ses sınırı aşılacak! İşte HÜRJET uçuş saatleri

Haberin Devamı

Ankara'da savaş uçağı /jet sesine karşı oluşabilecek tedirginlik telaşa karşı Ankara Valiliği tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda bu sabah Ankara semalarında Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in uçuşunun geçeği bilgisi verildi. Peki, Ankara'da HÜREJET geçişi saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Ankara Valiliği tarafından HÜRJET geçişiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş Tarafından Planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve İniş için mürted hava meydanı kullanılmak suretiyle HÜRJET uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.

Haberin Devamı

Açıklamada uçuğun, 09.30 kalkış saat 10.30 varış saatleri arasında gerçekleşeceği bilgisine de yer verildi.