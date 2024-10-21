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Ankara'da savaş uçağı / jet sesine karşı önemli uyarı || Valilik'ten açıklama geldi: Ses sınırı aşılacak! İşte HÜRJET uçuş saatleri

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#Ankara#Jet#Savaş Uçağı
Ankarada savaş uçağı / jet sesine karşı önemli uyarı || Valilikten açıklama geldi: Ses sınırı aşılacak İşte HÜRJET uçuş saatleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 01:16

Ankara Valiliği'nden sabah saatlerinde oluşabilecek savaş uçağı / jet sesine karşı duyuru yapıldı. Yapılan duyuru sonrası "Ankara'da HÜRJET geçişi saat kaçta?" sorusu en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Ankara'da HÜRJET uçuş saatleri...

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Ankara'da savaş uçağı /jet sesine karşı oluşabilecek tedirginlik telaşa karşı Ankara Valiliği tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda bu sabah Ankara semalarında Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in uçuşunun geçeği bilgisi verildi. Peki, Ankara'da  HÜREJET geçişi saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Ankara Valiliği tarafından HÜRJET geçişiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş Tarafından Planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve İniş için mürted hava meydanı kullanılmak suretiyle HÜRJET uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.

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Açıklamada uçuğun, 09.30 kalkış saat 10.30 varış saatleri arasında gerçekleşeceği bilgisine de yer verildi.

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