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Ankara Lise Taban Puanları 2024: Ankara'da hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Ankara Lise#Ankara Lise Puanları
Ankara Lise Taban Puanları 2024: Ankarada hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 13:27

Ankara Lise Taban Puanları merak ediliyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih yapacak öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Ankara'daki liselerin yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. İşte Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

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2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2 Haziran'da düzenlenen LGS sınavı sonrası, sonuç tarihi yaklaşırken takip ediliyor. 2024 LGS sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Bu aşamadan sonra ise LGS tercih süreci başlayacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tüm dikkatler LGS taban puanları 2024 listesine çevrilecek. Öğrenciler taban puanlarına göre LGS tercihlerini tamamlayacaklar. Peki, Ankara lise taban puanları 2024! MEB Ankara Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ANKARA LİSELERİ 2023 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Okul AdıOkul Türü-DilKont.Taban Puanı Yüzdelik Dilim
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi /Fen Lisesi120494,5030,08
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi /Fen Lisesi120488,7050,41
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi /Fen Lisesi60488,4030,53
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi330483,940,84
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi /Fen Lisesi120482,9061,02
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık Ve Uzay TeknolojisiAnadolu Teknik Programı60482,9061,02
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi /Fen Lisesi180480,1991,42
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi /Fen Lisesi120477,711,64
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi /Fen Lisesi120477,4081,71
Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı48475,3982,05
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi /Fen Lisesi150474,5762,25
Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı48471,2622,82
Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi360471,2342,83
Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi /Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi240471,1362,86
Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180469,3793,07
Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180466,2393,61
Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150466,2393,61
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi60461,9644,38
Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180461,4164,47
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi180461,0434,54
Ankara / Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180460,2664,73
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi60460,144,76
Ankara / Mamak / Mamak Fen Lisesi /Fen Lisesi120459,7634,84
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi180456,4885,37
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi60455,6775,52
Ankara / Sincan / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180453,4655,93
Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180452,0246,2
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30451,9366,21
Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi /Fen Lisesi120451,5896,26
Ankara / Yenimahalle / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150448,596,79
Ankara / Çankaya / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120448,0836,86
Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180447,3076,93
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi604477,05
Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180446,9977,05
Ankara / Altındağ / Ankara Lisesi /Anadolu Lisesi120446,5657,13
Ankara / Etimesgut / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150443,6487,59
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı60443,2037,63
Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi /Fen Lisesi150440,7248,18
Ankara / Polatlı / Polatlı Tobb Fen Lisesi /Fen Lisesi150439,5758,38
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150438,7098,53
Ankara / Sincan / Fatih Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150438,7098,53
Ankara / Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi /Fen Lisesi150437,0858,82
Ankara / Mamak / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150435,739,06
Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180435,0579,19
Ankara / Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi120434,9119,21
Ankara / Elmadağ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi /Fen Lisesi150428,82610,26
Ankara / Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi /Sosyal Bilimler Lisesi120428,65510,29
Ankara / Altındağ / Gazi Lisesi /Anadolu Lisesi150425,57110,82
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi40423,10511,25
Ankara / Keçiören / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120422,63311,33
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30421,76811,48
Ankara / Sincan / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90421,65711,5
Ankara / Beypazarı / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi /Fen Lisesi120420,61311,68
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30419,45411,88
Ankara / Kızılcahamam / Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım AlanıAnadolu Teknik Programı30419,14611,94
Ankara / Mamak / Çağrıbey Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi240418,43312,06
Ankara / Keçiören / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi /Sosyal Bilimler Lisesi180416,94612,32
Ankara / Çankaya / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi /Sosyal Bilimler Lisesi150412,35713,11
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30410,4713,43
Ankara / Mamak / Başkent Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180409,24513,66
Ankara / Altındağ / Piri Reis Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150408,62113,77
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım AlanıAnadolu Teknik Programı60407,25714,01
Ankara / Şereflikoçhisar / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi /Fen Lisesi120402,38214,87
Ankara / Etimesgut / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180399,20115,46
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi40394,83416,26
Ankara / Kalecik / Mehmet Doğan Fen Lisesi /Fen Lisesi120392,95916,61
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30391,37216,91
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30390,9716,98
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30390,90516,99
Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150390,2217,12
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi150385,87817,96
Ankara / Keçiören / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90385,7917,98
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30385,07818,13
Ankara / Etimesgut / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30384,94818,15
Ankara / Nallıhan / Bilal Güngör Fen Lisesi /Fen Lisesi90382,67318,6
Ankara / Altındağ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi /Sosyal Bilimler Lisesi150381,65218,8
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30375,99919,95
Ankara / Çubuk / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90374,50320,26
Ankara / Altındağ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90374,28220,3
Ankara / Keçiören / Keçiören İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programı30370,40521,12
Ankara / Keçiören / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi120369,88121,23
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı)Anadolu İmam Hatip Lisesi30369,11821,39
Ankara / Güdül / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi /Fen Lisesi90368,18121,59
Ankara / Çubuk / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120367,22421,79
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30365,27722,22
Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60363,11422,69
Ankara / Sincan / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30360,90623,18
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60360,27123,32
Ankara / Elmadağ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi90356,69224,13
Ankara / Yenimahalle / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60351,61425,31
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi150350,73125,53
Ankara / Mamak / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90350,58725,56
Ankara / Akyurt / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi60350,31525,63
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30349,69625,77
Ankara / Altındağ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90349,10325,91
Ankara / Yenimahalle / Şehit Murat Üçöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30346,99926,42
Ankara / Mamak / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programı30344,6626,99
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30343,8227,21
Ankara / Keçiören / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40331,42230,42
Ankara / Keçiören / Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30329,33830,95
Ankara / Sincan / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi120325,82731,9
Ankara / Yenimahalle / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60318,81633,88
Ankara / Polatlı / Polatlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30316,1834,65
Ankara / Keçiören / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30315,15634,96
Ankara / Yenimahalle / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30314,2735,23
Ankara / Keçiören / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60310,20136,45
Ankara / Çankaya / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90304,78138,13
Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30304,69138,16
Ankara / Çankaya / Tapu Kadastro Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro AlanıAnadolu Teknik Programı60301,00339,36
Ankara / Çankaya / Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Radyo-Televizyon AlanıAnadolu Teknik Programı30300,88139,41
Ankara / Pursaklar / Güzide Ülker Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programı30300,52239,56
Ankara / Sincan / Şehit Erdal Koçak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet AlanıAnadolu Teknik Programı60298,25140,55
Ankara / Çankaya / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90295,73341,2
Ankara / Altındağ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40293,19741,95
Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40290,90142,79
Ankara / Gölbaşı / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30290,31443
Ankara / Gölbaşı / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi3029043,12
Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30289,2243,24
Ankara / Altındağ / Ankara Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet AlanıAnadolu Teknik Programı60288,2443,62
Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30282,1445,9
Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro AlanıAnadolu Teknik Programı30279,4646,78
Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30278,16447,27
Ankara / Çubuk / Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30277,62947,48
Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30276,80447,8
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik Ve Fotoğraf AlanıAnadolu Teknik Programı30274,97348,52
Ankara / Altındağ / Ulus Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı60274,70948,63
Ankara / Çankaya / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Laboratuvar Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programı30273,86748,96
Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman AlanıAnadolu Teknik Programı30272,63349,45
Ankara / Keçiören / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30271,41549,93
Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30270,46950,31
Ankara / Altındağ / İskitler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30269,49550,72
Ankara / Keçiören / Kalaba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30268,72151,04
Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30268,58851,1
Ankara / Sincan / Başkent Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30266,48451,99
Ankara / Mamak / Ege Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30264,92952,65
Ankara / Mamak / Ege Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30257,73855,8
Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30256,73556,25
Ankara / Etimesgut / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60254,72857,17
Ankara / Yenimahalle / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30254,35357,35
Ankara / Gölbaşı / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30249,6659,67
Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30247,77660,66
Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60245,55161,82
Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı60241,84263,76
Ankara / Şereflikoçhisar / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30240,11664,66
Ankara / Sincan / Sincan Ahmet Andiçen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30238,7665,37
Ankara / Beypazarı / Beypazarı Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30238,18465,68
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi AlanıAnadolu Teknik Programı30237,72265,97
Ankara / Altındağ / Altındağ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30231,52369,89
Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30229,98770,86
Ankara / Ayaş / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi24229,00671,48
Ankara / Mamak / Battalgazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30226,74372,91
Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30225,97673,4
Ankara / Yenimahalle / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30222,9475,32
Ankara / Etimesgut / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60214,56280,59
Ankara / Kalecik / Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım AlanıAnadolu Teknik Programı30213,89981
Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı90212,9381,6
Ankara / Mamak / Türközü Oğuzhan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30211,49182,48
Ankara / Mamak / Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30209,99183,41
Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40208,25284,49
Ankara / Gölbaşı / Karaali Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım AlanıAnadolu Meslek Programı30204,10987,05
Ankara / Akyurt / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40203,41587,47
Ankara / Altındağ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40203,14187,64
Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi24199,83289,69
Ankara / Kızılcahamam / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi24199,65389,8
Ankara / Çankaya / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40198,69390,46
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım AlanıAnadolu Teknik Programı30197,76291,21
Ankara / Mamak / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi24196,98791,82
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gazetecilik AlanıAnadolu Teknik Programı30196,5692,12
Ankara / Elmadağ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi24189,50194,7
Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı60188,88994,92
Ankara / Beypazarı / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi24188,67395
Ankara / Akyurt / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (İlahiyat Odaklı Program)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi60188,36995,11
Ankara / Polatlı / Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım AlanıAnadolu Teknik Programı30188,03695,23
Ankara / Beypazarı / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi24185,39795,83
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Laboratuvar Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programı30183,05796,28
Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı60181,87896,5
Ankara / Haymana / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30180,48196,77
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30178,80797,09
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30174,70397,87
Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı120173,19998,16
Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı90164,027100
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