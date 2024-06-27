Ankara Lise Taban Puanları 2024: Ankara'da hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor?

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2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2 Haziran'da düzenlenen LGS sınavı sonrası, sonuç tarihi yaklaşırken takip ediliyor. 2024 LGS sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Bu aşamadan sonra ise LGS tercih süreci başlayacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tüm dikkatler LGS taban puanları 2024 listesine çevrilecek. Öğrenciler taban puanlarına göre LGS tercihlerini tamamlayacaklar. Peki, Ankara lise taban puanları 2024! MEB Ankara Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ANKARA LİSELERİ 2023 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ