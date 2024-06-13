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ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Diyanet Ankara Kurban Bayramı namaz saati

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ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Ankara bayram namazı saat kaçta 2024 Diyanet Ankara Kurban Bayramı namaz saati
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 16:02

Ankara bayram namazı saati 2024 Kurban Bayramı sabahı Ankara il genelindeki cami ve mescitlerde bayram namazlarını eda etmek isteyen inanalar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere bayram namazı, güneş doğum saatinden 50 dakika sonra kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm iller için olduğu gibi Ankara için de bayram namazı saati hesaplaması yapılıp kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Diyanet İşleri Başkanlığı verileri doğrultusunda hazırlanan Ankara 2024 Kurban Bayram Namazı saatleri ve merak ettiğiniz tüm illerin bayram namazı vaktini Hürriyet.com.tr sayfası üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte Ankara bayram namazı saati 2024...

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Bayram namazı saati Ankara il genelindeki cami ve mescitlerde bayram sabahı bayram namazlarını eda edecek inanlar tarafından merak ediliyor. Bayram namazı saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ankara bayram namazı saati kaç? Tüm iller için 2024 Kurban Bayramı namaz saatlerini ve özellikle Ankara bayram namazı vakini Hürriyet namaz saatleri sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 2024 Ankara bayram namazı saati...

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024 KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı 2024 Ankara bayram namazı saati Diyanet takvimine göre 05.54'te kılınacak. Diğer illerin bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

 

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ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Ankara bayram namazı saat kaçta 2024 Diyanet Ankara Kurban Bayramı namaz saati

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Diyanet Ankara Kurban Bayramı namaz saati

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