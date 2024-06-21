Anız nedir? Anız yangını ne demek ve zararları nelerdir?

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Anız yakma, bazı çiftçiler tarafından tarlayı temizlemek ve toprağı ekime hazırlamak için kullanılan bir yöntemdir. Yasak olması ve çevreye zarar verme, toprağın verimliliğini düşürebilme ve yangın riski oluşturabilme ihtimallerine rağmen kullanılmaktadır. Bu nedenle birçok bölgede anız yakma yasaklanmış veya kısıtlanmıştır.

ANIZ YANGINI NE DEMEK VE ZARARLARI NELERDİR?

Anız yangını, hasat sonrasında tarlada kalan bitki sapları ve köklerinin (anız) yakılması sonucu ortaya çıkan yangındır. Çiftçiler, yasak olmasına rağmen tarlayı temizlemek ve bir sonraki ekim dönemi için hazırlamak amacıyla anız yakma yöntemini kullanmaktadır. Ancak bu uygulama bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir: