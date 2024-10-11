Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 16:18
Android 15 güncellemesi merak konusu olmaya devam ediyor. Bu güncelleme ilk olarak Pixel serisi cihazlara sunulacak ve ardından diğer marka cihazlara kademeli olarak yayımlanacak. Kod adı "Vanilla Ice Cream" olarak açıklanan Android 15'in pek çok yeni özellikle gelmesi bekleniyor. Peki, Android 15 güncellemesi ne zaman gelecek? Android 15 özellikleri neler olacak? İşte,o detaylar
Android 15, uyarlanabilir dokunmatik hassasiyet ve gelişmiş Bluetooth yönetimi gibi kullanıcı deneyimini iyileştiren ek özelliklerle geliyor. Güncelleme, aynı zamanda düşük ışıkta kamera performansını ve ekran parlaklık kontrolünü daha da iyileştirmeyi amaçlıyor. Peki, Android 15 güncellemesi ne zaman gelecek? Android 15 özellikleri neler olacak? İşte,o detaylar
ANDROİD 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Android 15’in resmi olarak çıkış tarihi 15 Ekim 2024 olarak belirlenmiştir.
ANDROİD 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
ANDROİD 15 özellikleri arasında şu geliştirmelerin olması bekleniyor;
- Yapay Zeka Destekli Arama ve Asistan: Google Assistant yerini alacak yeni "Gemini" asistanı, metin, ses ve görüntüleri kullanarak daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunacak.
- Uydu Desteği: Acil durumlarda ve normal kullanımda uydu bağlantısı ile Wi-Fi veya hücresel bağlantıya ihtiyaç duyulmadan SMS ve mesajlaşma desteği sağlanacak.
- Özel Alan (Private Space): Kullanıcıların belirli uygulamaları ve bildirimleri parola veya biyometrik doğrulama ile koruma altına alabileceği özel bir alan sunulacak.
- Hırsızlık Algılama Kilidi: Telefonun çalındığını algılayan ve anında kilitlenmesini sağlayan bu özellik, cihaz güvenliğini artıracak.
- Bildirim Yönetimi ve Gizlilik İyileştirmeleri: Bildirim yönetimi, hassas içeriklerin ekran paylaşımı sırasında gizlenmesi gibi yeni güvenlik önlemleriyle geliştirildi.