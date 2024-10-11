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Android 15, uyarlanabilir dokunmatik hassasiyet ve gelişmiş Bluetooth yönetimi gibi kullanıcı deneyimini iyileştiren ek özelliklerle geliyor. Güncelleme, aynı zamanda düşük ışıkta kamera performansını ve ekran parlaklık kontrolünü daha da iyileştirmeyi amaçlıyor. Peki, Android 15 güncellemesi ne zaman gelecek? Android 15 özellikleri neler olacak? İşte,o detaylar

ANDROİD 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Android 15’in resmi olarak çıkış tarihi 15 Ekim 2024 olarak belirlenmiştir.

ANDROİD 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?



ANDROİD 15 özellikleri arasında şu geliştirmelerin olması bekleniyor;