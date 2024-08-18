Anaokulları ne zaman açılacak? MEB 2024 anaokulu açılış tarihi için duyuru yaptı

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Anaokulu başlangıç tarihi, yeni eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı uygulama takvimini paylaştı. Buna göre uyum haftası kapsamında ana sınıfı (okul öncesi) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bir hafta erken başlayacak. Peki Anaokulları ne zaman açılacak 2024? Okul öncesi (ana sınıfı) uyum haftası hangi gün başlayacak? İşte takvim bilgisi...

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2024-2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 9 Eylül'de çalacağını açıkladı.

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ARA TATİL TARİHLERİ

MEB’in 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şöyle:



Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.



Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.



Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.