Anadolu Meslek Programı nedir, ne demek? LGS AMP ne anlama gelir?

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Anadolu Meslek Programı, Türkiye'deki meslek liselerinde uygulanan bir eğitim programıdır. Bu program, öğrencilere hem genel kültür dersleri hem de mesleki eğitim sunarak onları belirli bir meslek dalında uzmanlaştırmayı amaçlar. Program kapsamında, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik beceriler de kazandırılır. Mezunlar, aldıkları mesleki eğitim doğrultusunda iş hayatına atılabilir veya meslek yüksekokullarında eğitimlerine devam edebilirler. Anadolu Meslek Programı, öğrencilere hem akademik hem de mesleki yeterlilikler kazandırarak iş gücü piyasasında rekabetçi olmalarını sağlar.

Anadolu Meslek Programının faaliyet gösterdiği alanlar şu şekilde sıralanmaktadır;

Sağlık Hizmetleri

Adalet

Bilişim Teknolojileri

Denizcilik

Eğlence Hizmetleri

Gazetecilik

Makine Teknolojisi

Anadolu Teknik Programı (ATP) ve Anadolu Meslek Programı (AMP) arasındaki fark nedir?



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*Her ikisi de teknisyen unvanı kazandıran mesleki orta öğretim programıdır.

*Her iki program mezunları iş yeri açma belgesi alabilmektedir. Teknik programda matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ağırlıklıdır.

*Teknik Programda aynı zamanda yükseköğretime öğrenci yerleştirmeyi hedefleyen bir eğitim verilmektedir.

*Teknik Program mezunları 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız geçiş ile yerleştirilme önceliğine sahiptir.

*Teknik Programda 11. Sınıfta toplam 320 saat olan yaz stajı vardır. Meslek Programında ise 12. Sınıfta ders yılı içinde haftada 3 gün İşletmelerde beceri eğitimi vardır.