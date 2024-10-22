Amerikan Püpark yasak mı, cezası var mı? Amerikan park muayeneden geçer mi?

Haberin Devamı

Amerikan park farları, yani araçların gündüz farları veya park lambalarının sürekli yanık kalması, bazı ülkelerde veya bölgelerde yasak olabilir. Türkiye'de ise Amerikan park uygulaması araçların orijinal tasarımında yer almıyorsa yasadışı kabul edilir.

CEZASI VAR MI?



Eğer Amerikan park lambaları fabrika çıkışında yer almıyorsa ve sonradan eklenmişse, trafik çevirmelerinde ceza kesilebilir.

MUAYENEDEN GEÇER Mİ?



Bu tür değişiklikler, aracın TÜVTÜRK muayenesinden geçememesine neden olabilir. Orijinal olmayan aydınlatmalar muayene için uygunsuz sayılır.