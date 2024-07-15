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Amerika seçimleri ne zaman? 2024 ABD seçimleri hangi ayda yapılacak, ne kadar kaldı?

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Amerika seçimleri ne zaman 2024 ABD seçimleri hangi ayda yapılacak, ne kadar kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 13:43

Amerika seçim tarihi, yaşanan son gelişmelerin ardından kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Eski ABD Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından ABD seçim tarihi gündemde yer almaya başladı. Peki, Amerika seçimleri ne zaman? 2024 ABD seçimleri hangi ayda yapılacak, ne kadar kaldı? İşte, o detaylar

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sonraki başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.. Bu seçimde, seçmenler başkan ve başkan yardımcısını dört yıllık bir dönem için seçeceklerdir. Başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte, adaylar belirlenmek üzere eyaletler arası ön seçimler ve parti kongreleri düzenlenecek.

Seçim Günü: 5 Kasım 2024'te oy verme işlemleri yapılacak ve sonuçlar gece geç saatlerde veya sonraki günlerde açıklanacak.

Yemin Töreni: Seçilen başkan ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevlerine başlayacak.

 

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