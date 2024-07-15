Amerika seçimleri ne zaman? 2024 ABD seçimleri hangi ayda yapılacak, ne kadar kaldı?

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sonraki başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.. Bu seçimde, seçmenler başkan ve başkan yardımcısını dört yıllık bir dönem için seçeceklerdir. Başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte, adaylar belirlenmek üzere eyaletler arası ön seçimler ve parti kongreleri düzenlenecek.

Seçim Günü: 5 Kasım 2024'te oy verme işlemleri yapılacak ve sonuçlar gece geç saatlerde veya sonraki günlerde açıklanacak.

Yemin Töreni: Seçilen başkan ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevlerine başlayacak.