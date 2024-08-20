Ambeleye kalkmak nedir? Dizel araçlarda büyük tehlike olarak bilenen ambeleye kalkmak ne demek?

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Ambeleye kalkmak, dizel motorlu araçlarda karşılaşılan ve tedirgin edici durumdur. Aracın olağanüstü tepkiler vermesi dolayısıyla sürücüde endişeye neden olmaktadır. Ambeleye kalkan motor, kontak kapatılmasına rağmen devrini almaya devam eder. Gerekli müdahaleler yapılmaması halinde ise motorun bazı işlevleri zarar görür. İleri seviyede ise yangın çıkmasına neden olabilir. İşte, ambeleye kalkmak ifadesi hakkında detaylı bilgiler

AMBELEYE KALKAN ARAÇ NASIL DURDURULUR?

Manuel araçlarda yüksek vitese alınıp, frene basarak ayağın debriyajdan yavaşça çekilmesi gerekmektedir.

Otomatik vitesli araçlarda ise bu durumu uygulamak mümkün olmadığından, aracın durması halinde, hava yoluna giren akışı kesmek gerekecektir.

Anca bu durumda kaputun açılması tehlikeli olacağından, mümkün mertebe bunun dışarıdan yapılması gerekmektedir.