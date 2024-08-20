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Ambeleye kalkmak nedir? Dizel araçlarda büyük tehlike olarak bilenen ambeleye kalkmak ne demek?

Güncelleme Tarihi:

#Ambeleye Kalkma#Ambele Neden Olur#Ambeleye Kalkan Motor
Ambeleye kalkmak nedir Dizel araçlarda büyük tehlike olarak bilenen ambeleye kalkmak ne demek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 17:35

Ambeleye kalkma, dizel motorlu araçlarda çeşitli sebeplerle oluşmaktadır. Ambeleye kalkma genellikle motorun aşırı yağlanması veya yanlış yakıt kullanımı gibi sorunlardan kaynaklanabilir. Ayrıca, aracın egzoz gazı rekuperasyon (EGR) sistemi veya turboşarjı da bu duruma neden olabilir. Ambeleye kalkma oldukça tehlikeli bir durumdur ve kontrolsüz bir şekilde hızlanan motor, aracın durdurulmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, bir araçta ambeleye kalkma oluştuğunda, hemen motorun durdurulması için acil önlemler alınmalıdır.

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Ambeleye kalkmak, dizel motorlu araçlarda karşılaşılan ve tedirgin edici durumdur. Aracın olağanüstü tepkiler vermesi dolayısıyla sürücüde endişeye neden olmaktadır. Ambeleye kalkan motor, kontak kapatılmasına rağmen devrini almaya devam eder. Gerekli müdahaleler yapılmaması halinde ise motorun bazı işlevleri zarar görür. İleri seviyede ise yangın çıkmasına neden olabilir. İşte, ambeleye kalkmak ifadesi hakkında detaylı bilgiler

AMBELEYE KALKAN ARAÇ NASIL DURDURULUR?

Manuel araçlarda yüksek vitese alınıp, frene basarak ayağın debriyajdan yavaşça çekilmesi gerekmektedir. 

Otomatik vitesli araçlarda ise bu durumu uygulamak mümkün olmadığından, aracın durması halinde, hava yoluna giren akışı kesmek gerekecektir.

Anca bu durumda kaputun açılması tehlikeli olacağından, mümkün mertebe bunun dışarıdan yapılması gerekmektedir.

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