Amazon palet satışı gerçek mi, doğru mu? 'Unutulan paketler' iddiasının perde arkası...

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Amazon palet satışı iddiaları çeşitli sosyal mecralarda paylaşılıyor. Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon çeşitli dönemlerde bazı kampanyalar düzenliyor. Son çıkan “Amazon Unutulan Paketler” iddiaları ise alışveriş yapacak kişileri yanıltabiliyor. Yapılan paylaşımlarda Amazon’un Türkiye'deki vatandaşlara teslim edilmemiş paketleri ucuz fiyata sattığı iddia ediliyor.

AMAZON PALET SATIŞI GERÇEK Mİ, DOĞRU MU?

“Sahipsiz paketlerin satışı” konsepti 2021 yılında da TikTok başta olmak üzere çeşitli platformlarda popülarite kazanmıştı. Zaman zaman Instagram, Facebook ya da WhatsApp gibi sosyal mecralar üzerinden bu tarz dolandırıcılık faaliyetleri yürütülmeye devam ediyor.

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Bu yöntem ile yapılan dolandırıcılıklar ile günümüzde tekrar karşılaşılmaya başlandı. Dolandırıldığını iddia eden kullanıcılar şikayetlerini çoğunlukla TikTok üzerinden paylaşıyor. Şu an için Amazon’un palet satışı yaptığı ile ilgili resmi bir kampanyası ya da açıklaması bulunmuyor.

Bir sitenin dolandırıcılık amacıyla kurulup kurulmadığını anlamak için en başta internet sitesinin ismine ve URL’sine bakılması gerekli. Yapılan alışverişlerin Amazon’un resmi internet sitesi olduğundan emin olun.