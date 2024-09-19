Amasya Valisi kim oldu? Yeni Amasya Valisi Önder Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgeçmişi ve biyografisi!

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Önder Bakan kimdir sorusu gerçekleşen vali atamalarının ardından merak edildi. Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Amasya Valisi Önder Bakan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 16 ilin de valisi değişti. Söz konusu atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yapıldı.

YENİ AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Önder Bakan 1971 yılında Tekirdağ – Şarköy'de doğdu.

İlköğretimini Kocaali Köyü'nde, orta ve lise öğretimini Şarköy Lisesi'nde tamamladı.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine, 1990'da buradan ayrılarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girerek 1994'te mezun oldu.

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1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansını tamamladı (Büyükşehir Belediye Yönetimi, İlçe Belediyeleri İle İlişkileri Sorunları – Çözüm Önerileri). Ayrıca Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programından mezun olmuştur.

1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak Edirne Kaymakam Adayı olarak göreve başladı

İngiltere'nin Hastings şehrinde sekiz ay kaldıktan sonra, Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Kaymakamlık Kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra sırasıyla; Sakarya – Taraklı, Siirt – Tillo, Düzce – Gümüşova, Sivas – Divriği ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.

Ağustos 2010 tarihinde İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürlüğüne, Haziran 2013 tarihinde ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atandı.

19 Eylül Resmi Gazete atama kararlarına göre Amasya Valisi oldu.