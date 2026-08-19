Alparslan Kuytul kimdir, nereli?

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Alparslan Kuytul, 20 Ağustos 1965’te Adana’nın Karataş ilçesinde doğdu. Bu nedenle Kuytul, Adanalıdır. Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Daha sonra Mısır’daki El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü’nde 1993-1997 yılları arasında eğitim aldı.

Kuytul, El-Ezher Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü dönemde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurdu. İnternet üzerinden yayın yapan TV Furkan adlı kanalın yanı sıra 2011’den bu yana yayımlanan Furkan Nesli dergisinde de başyazarlık yaptı.

HAKKINDAKİ DAVALAR VE TAHLİYE SÜREÇLERİ

Kuytul, 30 Ocak 2018’de gözaltına alındı ve 8 Şubat 2018’de tutuklandı. “Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülen davanın yanı sıra, 2018 yılında “terör örgütlerine destek vermek” suçlamasıyla da hakkında dava açıldı. Kuytul, 5 Aralık 2019’da tahliye edildi ve söz konusu davada 3 Kasım 2020’de beraat etti.

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Kuytul, 9 Mayıs 2022’de Adana Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla yeniden tutuklandı. Kaynakta, bu süreçte çeşitli suçlamalar yöneltildiği ve hakkında 38 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiği belirtiliyor. Kuytul, 16 Haziran 2023’te cezaevinden tahliye edildi.