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Ali Çardakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı kariyeri ve biyografisi

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Ali Çardakçı kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:25

Ali Çardakçı kimdir sorusu, Jandarma Genel Komutanı olarak atanan ismin hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Askeri kariyerine 1984 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak başlayan Ali Çardakçı, çeşitli komutanlık görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etmiş ve son olarak Jandarma Genel Komutanı olarak atanmıştır. Peki, Ali Çardakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Orgeneral Ali Çardakçı, Türkiye’nin jandarma teşkilatında uzun yıllar hizmet vermiş ve çeşitli kademelerde komutanlık yapmıştır. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararı ile Jandarma Genel Komutanı görevine atanmıştır. Peki, Ali Çardakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ALİ ÇARDAKÇI KİMDİR?

Ali Çardakçı, Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Karakılıç köyünde doğmuştur. 1984 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1985 yılında Piyade Okulu'ndan mezun olmuştur. Askeri kariyerine çeşitli birliklerde takım, bölük ve ilçe jandarma komutanlığı görevleri ile başlamış, ardından önemli operasyonel ve idari görevlerde bulunmuştur.

JANDARMA GENEL KOMUTANI ALİ ÇARDAKÇI'NIN KARİYERİ

Orgeneral Çardakçı, Kurmay subay olarak çeşitli komutanlıklarda ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda önemli pozisyonlarda görev almıştır. 2010 yılında Tuğgeneral, 2014 yılında Tümgeneral, ve 2024 yılında Jandarma Genel Komutanı olarak atanmıştır. Görev süresi boyunca çeşitli bölgesel komutanlıklar ve kritik operasyonel komutaları yönetmiştir.

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