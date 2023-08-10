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ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarihi duyurdu

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#Ales#Ales-3#Ales 3 Sınavı
ALES 3 ne zaman yapılacak ÖSYM tarihi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 17:25

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavı ilki Nisan'da yapılmıştı. Ağustos ayında yapılacak olan ALES/2 sınavı ve ardından gerçekleşecek olan ALES/3 sınavı için tarih bilgisi sorgulanıyor. Peki ALES 3 ne zaman? İşte tarih bilgisi...

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ALES 2023 takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl 3 defa gerçekleştiriliyor. Peki ALES 3 ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte sınav takvimi...

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES 3 ile ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre 2023-ALES/3 19 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ALES 3 BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM takvimine göre ALES/2 başvuruları 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

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#Ales#Ales-3#Ales 3 Sınavı

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