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ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI || ALES/2 sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM AİS sorgulama ekranı

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#Ales#Ales 2#Ales 2 Ne Zaman
ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI || ALES/2 sınav yerleri belli oldu İşte ÖSYM AİS sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 14:05

ALES sınav yerleri ÖSYM açıklamasıyla erişime açıldı. Başvuru işlemleri temmuz ayında sona eren ALES 2 sınavı öncesi giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranından görüntülenebilecek. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekecek. Peki, 2023 ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES ne zaman? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

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ALES sınav yerleri açıklandı. Üniversitelerin akademik kadrolarına girmek isteyen adayların katılımı ile yapılacak olan ALES/2 sınav başvuruları 4-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ağustos ayında ikinci kez düzenlenecek. Sınav sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sınav öncesi adaylar ALES sınav yerlerini ÖSYM'nin AİS ekranından ya da mobil uygulamasından T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Peki, 2023 ALES sınavı ne zaman? İşte, ALES giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

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ALES 2 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI 

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ALES SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

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