AKTS nedir, ne demek? Üniversite not sistemine göre AKTS nasıl hesaplanır?

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AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) nedir, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Üniversite öğrencileri için önemli olan AKTS, başka ülkelerdeki üniversitelerle denklik sağlıyor. Peki AKTS nedir, ne işe yarar? Üniversite not sistemine göre AKTS nasıl hesaplama...

AKTS NEDİR?

AKTS, öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.

AKTS NE İŞE YARAR?

AKTS'nin temel amacı, bir ülkede eğitim gören öğrencinin farklı bir ülkede aynı bölümü okumak istediği zaman hak kaybına uğramamasıdır.

AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer,bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.b) ifade eder.

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AKTS NASIL HESAPLANIR?

AKTS’de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 AKTS kredisi, bir dönemlik (yarıyıl veya sömestre) eğitime ise 30 AKTS kredisi verilir.

1 Akademik yılda 60 AKTS ile denk geldiği düşünülürse: 1500-1800 saat/yıl (37,5 – 45 hafta/yıl), demek ki: 1 AKTS = 25-30 çalışma saatine denk gelmektedir. Bunun için ders içeriklerinin yanı sıra beraber yapılan çalışmalar da ele alınır. Yapılan hesaplamayla öğrencinin akts kredisi ortaya çıkar ve buna göre denklik elde edilir. Böylece başka üniversitelerde eğitim görme imkanı elde edilir.