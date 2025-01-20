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Akın Gürlek kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Akın Gürlek özgeçmişi ve biyografisi

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Akın Gürlek kimdir, nerelidir, kaç yaşında Akın Gürlek özgeçmişi ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:53

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldı. Bunun ardından Akın Gürlek hakkında araştırmalar hız kazandırdı. Peki, Akın Gürlek kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında? Akın Gürlek özgeçmişi ve biyografisi

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. "Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.​​​​​​​​​​​​​​ Peki, Akın Gürlek kimdir, nerelidir? Akın Gürlek biyografisi...

Akın Gürlek kimdir?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

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Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

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