Ahmet Yozgatlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil'in kariyeri ve biyografisi

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Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, akademik kariyerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başlamış ve çeşitli uluslararası araştırma projelerinde yer almıştır. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararı ile ODTÜ Rektörü olarak atanmıştır. Peki, Ahmet Yozgatlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR?



1975 yılında doğan Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, doktorasını 2005 yılında ABD’de Drexel Üniversitesi’nde enerji alanında yapmıştır. Akademik kariyerine ABD’de University of Maryland’de öğretim üyesi ve araştırmacı olarak başlamıştır.

AHMET YOZGATLIGİL KARİYERİ



Ahmet Yozgatlıgil, 2007 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almış ve 2019’da profesörlük unvanını kazanmıştır. NASA, NIST ve Argonne National Laboratory gibi kuruluşlarla çalışmış, ODTÜ'de çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Nisan 2020'den itibaren TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 22 Haziran 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atanan Yozgatlıgil, 16 Ağustos 2024’te ODTÜ Rektörü olarak yeni görevine atanmıştır.