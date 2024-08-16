×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Ahmet Yozgatlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil'in kariyeri ve biyografisi

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Yozgatlıgil#Ahmet Yozgatlıgil Kimdir#Ahmet Yozgatlıgil Nereli
Ahmet Yozgatlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgilin kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:34

Ahmet Yozgatlıgil kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1975 doğumlu olan Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra, doktorasını ABD’de Drexel Üniversitesi’nde tamamlamıştır. ODTÜ’de profesörlük kariyerine sahip olup, çeşitli araştırma ve idari görevlerde bulunmuştur. Peki, Ahmet Yozgatlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, akademik kariyerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başlamış ve çeşitli uluslararası araştırma projelerinde yer almıştır. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararı ile ODTÜ Rektörü olarak atanmıştır. Peki, Ahmet Yozgatlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR?

1975 yılında doğan Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, doktorasını 2005 yılında ABD’de Drexel Üniversitesi’nde enerji alanında yapmıştır. Akademik kariyerine ABD’de University of Maryland’de öğretim üyesi ve araştırmacı olarak başlamıştır.

AHMET YOZGATLIGİL KARİYERİ

Ahmet Yozgatlıgil, 2007 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almış ve 2019’da profesörlük unvanını kazanmıştır. NASA, NIST ve Argonne National Laboratory gibi kuruluşlarla çalışmış, ODTÜ'de çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Nisan 2020'den itibaren TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 22 Haziran 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atanan Yozgatlıgil, 16 Ağustos 2024’te ODTÜ Rektörü olarak yeni görevine atanmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Yozgatlıgil#Ahmet Yozgatlıgil Kimdir#Ahmet Yozgatlıgil Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Ali Çardakçı kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı kariyeri ve biyografisi

Ali Çardakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı kariyeri ve biyografisi

#Ali Çardakçı
Mahmut Demirtaş kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaşın kariyeri ve biyografisi

Mahmut Demirtaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın kariyeri ve biyografisi

#Mahmut Demirtaş
EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA YENİ 2024 || 16 Ağustosa özel anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, farklı, değişik, güzel, hiç duyulmamış cuma mesajları ile cuma akşamı sözleri - Hayırlı Cumalar dileklerini yakınlarınıza iletin

EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA YENİ 2024 || 16 Ağustos'a özel anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, farklı, değişik, güzel, hiç duyulmamış cuma mesajları ile cuma akşamı sözleri - Hayırlı Cumalar dileklerini yakınlarınıza iletin!

#Cuma Mesajları 2024
JANDARMA EMEKLİ EDİLEN ALBAYLAR, ATAMA VE TERFİ LİSTESİ 2024 | Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları Resmi Gazetede yayınlandı İşte atama kararnamesi ve isim listeleri

JANDARMA EMEKLİ EDİLEN ALBAYLAR, ATAMA VE TERFİ LİSTESİ 2024 | Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte atama kararnamesi ve isim listeleri!

#Jandarma Genel Komutanlığı
RESMİ GAZETE KARARLARI 16 AĞUSTOS 2024 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Vali ve Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları yayınlandı

RESMİ GAZETE KARARLARI 16 AĞUSTOS 2024 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler? Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Vali ve Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları yayınlandı!

#Resmi Gazete Kararları

EN SON HABERLER

Ali Çardakçı kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı kariyeri ve biyografisi

Ali Çardakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı kariyeri ve biyografisi

#Ali Çardakçı
Mahmut Demirtaş kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaşın kariyeri ve biyografisi

Mahmut Demirtaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın kariyeri ve biyografisi

#Mahmut Demirtaş
EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA YENİ 2024 || 16 Ağustosa özel anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, farklı, değişik, güzel, hiç duyulmamış cuma mesajları ile cuma akşamı sözleri - Hayırlı Cumalar dileklerini yakınlarınıza iletin

EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA YENİ 2024 || 16 Ağustos'a özel anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, farklı, değişik, güzel, hiç duyulmamış cuma mesajları ile cuma akşamı sözleri - Hayırlı Cumalar dileklerini yakınlarınıza iletin!

#Cuma Mesajları 2024
JANDARMA EMEKLİ EDİLEN ALBAYLAR, ATAMA VE TERFİ LİSTESİ 2024 | Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları Resmi Gazetede yayınlandı İşte atama kararnamesi ve isim listeleri

JANDARMA EMEKLİ EDİLEN ALBAYLAR, ATAMA VE TERFİ LİSTESİ 2024 | Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte atama kararnamesi ve isim listeleri!

#Jandarma Genel Komutanlığı
RESMİ GAZETE KARARLARI 16 AĞUSTOS 2024 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Vali ve Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları yayınlandı

RESMİ GAZETE KARARLARI 16 AĞUSTOS 2024 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler? Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Vali ve Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları yayınlandı!

#Resmi Gazete Kararları