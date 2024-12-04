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Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın uzmanlık alanı nedir?

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Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, nereli, kaç yaşında Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükustanın uzmanlık alanı nedir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 14:33

Ahmet Rasim Küçükusta kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sağlık alanındaki uzmanlığı, yazıları ve televizyon programlarına katılımıyla tanınan Ahmet Rasim Küçükusta, aynı zamanda aktif bir eğitimci ve yazardır. Peki, Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, göğüs hastalıkları uzmanı, yazar ve televizyon programı katılımcısı olarak tanınan bir isimdir. 1955 yılında Kayseri'de doğmuş ve uzun yıllar tıp alanında önemli bir kariyer yapmıştır. Sağlıkla ilgili yazıları, dergilerdeki köşe yazıları ve televizyon programlarındaki katılımları ile halk sağlığı konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan Küçükusta, halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Peki, Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 9 Ocak 1955 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Ailesi arasında dişhekimi olan Turhan Nesimî Bey ve Fevziye Hanım bulunmaktadır. İlkokul eğitimini Kayseri'de tamamlayan Küçükusta, ardından İstanbul'a taşınmış ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirmiştir. 1979 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş ve 1984'te göğüs hastalıkları uzmanı olarak alanındaki kariyerine başlamıştır. 1986'da doçentlik, 1996'da ise profesörlük unvanlarını almıştır. Küçükusta, bir dönem Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapmış ve burada önemli eğitimler vermiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca Almanca ve İngilizce bilmektedir​.

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AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KARİYERİ

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, akademik kariyerinin yanı sıra sağlık alanındaki tecrübelerini birçok medya platformunda da paylaşmıştır. 2008 yılında üniversiteden emekli olan Küçükusta, serbest yazarlık yapmaya başlamıştır. Güneş gazetesinde, Formsante dergisinde, ve birçok internet sitesinde sağlık yazıları yazmaktadır. Ayrıca, astım, alerji, sigara ve solunum yolları gibi konularda yazdığı kitaplar da bulunmaktadır. Küçükusta'nın sağlıkla ilgili kitapları arasında "Göğüs Hastalıkları", "Solunum Yollarının ve Akciğerin Enfeksiyon Hastalıkları", "Çağımızın Hastalığı: Alerji" gibi önemli eserler yer almaktadır.​

Bunun yanı sıra, çeşitli televizyon programlarına da katılarak sağlık konusunda kamuoyunu bilgilendirmektedir.

 

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