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Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu'nun kariyeri ve biyografisi

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Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlunun kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 11:22

Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Tıp alanında önemli bir akademisyen olan Ahmet Hacımüftüoğlu, özellikle farmakoloji alanındaki çalışmaları ve elde ettiği başarılarla tanınmaktadır. Peki, Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Ahmet Hacımüftüoğlu, tıp alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan bir akademisyendir. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararı ile Atatürk Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Peki, Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

AHMET HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

26 Eylül 1975 tarihinde Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan Ahmet Hacımüftüoğlu, eğitimine Erzurum’da başladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2003 yılında akademik kariyerine başladı ve 2013'te profesör unvanını aldı.

AHMET HACIMÜFTÜOĞLU KARİYERİ

Hacımüftüoğlu, Amerika'da TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirdiği çalışmalardan sonra, Atatürk Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk "İn vivo voltametri ve beyin sensör laboratuvarı"nı kurdu. 494 bilimsel yayını, 2630 atıfı, 22 patenti ve Türkiye'nin ilk ilaç patent başvurusu bulunmaktadır. Ayrıca, 2024'te Atatürk Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

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