AFAD kira yardımı uzatıldı mı, bitti mi? Ödemesi yatmayanlar için önemli detay!

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AFAD kira yardımı 15 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılmaması nedeniyle merak konusu olmuştu. Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde, deprem kira yardımı yatmayan vatandaşlar, bazı adımları izleyerek çözüm üretebiliyor. Bunun için Ziraat Bankası Mobil Bankacılık giriş şifresinin olması yeterli oluyor.

AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI?

AFAD, kira yardımı ödemelerini geçtiğimiz ay 16 Nisan itibariyle gerçekleştirmişti. Bu ay da aynı şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Aşağıdaki adımları takip ederek parayı hesabınıza aktarabilirsiniz.

DEPREM KİRA YARDIMI YATMAYANLAR İÇİN ÇÖZÜM

AFAD tarafından Ziraat Bankası üzerinden yatırılan ev sahiplerine 7 bin 500 TL, kiracılara 5 bin TL ödemeler, banka sisteminde takılı kalabiliyor. Bunun için aşağıdaki adımları izlemek yeterli oluyor;