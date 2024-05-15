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AFAD kira yardımı uzatıldı mı, bitti mi? Ödemesi yatmayanlar için önemli detay!

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#Afad#Kira Yardımı#Afad Kira Yardımı
AFAD kira yardımı uzatıldı mı, bitti mi Ödemesi yatmayanlar için önemli detay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 17:16

AFAD kira yardımı ödeme tarihi, hak sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. AFAD kira yardımı depremzede vatandaşlar için uygulanan destekler arasında yer alıyor. Evlerini kaybeden ve kirada oturmak zorunda kalan vatandaşlar için sağlanan AFAD kira yardımı desteği, 2023 yılının bahar aylarında uygulanmaya başlanmıştı. AFAD kira desteği ödemesi Mayıs ayında yatmayan vatandaşlar, konunun ayrıntılarını araştırmaya başladı. AFAD kira yardımı bitti mi ve ne zaman yatacak soruları cevap ararken, Ziraat Bankası detayı ise öne çıkan husus oldu. Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilen AFAD kira desteği ödemeleri, birkaç adımda hızlandırılabiliyor. Peki, AFAD kira yardımı ne zaman yatacak? İşte, o detaylar...

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AFAD kira yardımı 15 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılmaması nedeniyle merak konusu olmuştu. Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde, deprem kira yardımı yatmayan vatandaşlar, bazı adımları izleyerek çözüm üretebiliyor. Bunun için Ziraat Bankası Mobil Bankacılık giriş şifresinin olması yeterli oluyor. 

AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI?

AFAD, kira yardımı ödemelerini geçtiğimiz ay 16 Nisan itibariyle gerçekleştirmişti. Bu ay da aynı şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Aşağıdaki adımları takip ederek parayı hesabınıza aktarabilirsiniz.

DEPREM KİRA YARDIMI YATMAYANLAR İÇİN ÇÖZÜM

AFAD tarafından Ziraat Bankası üzerinden yatırılan ev sahiplerine 7 bin 500 TL, kiracılara 5 bin TL ödemeler, banka sisteminde takılı kalabiliyor. Bunun için aşağıdaki adımları izlemek yeterli oluyor;

  1. Ziraat Bankası hesabınıza mobil bankacılıktan giriş yapın
  2. Ödemeler
  3. Merkezi ödeme
  4. Diğer ödemelere gelin ve parayı buradan hesabınıza aktarın.

 

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#Afad#Kira Yardımı#Afad Kira Yardımı

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