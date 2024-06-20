×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024 yılı hakim ve savcıların adli tatili başladı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Adli Tatil#Adli Tatil Ne Zaman#Adli Tatil Tarihi
Adli tatil ne zaman başlıyor 2024 yılı hakim ve savcıların adli tatili başladı mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 11:16

Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi, hukuksal süreçleri devam edenler tarafından sorgulanıyor. Adli tatil, her sene yaz aylarının belli dönemlerinde uygulanıyor. Haziran ayının sonuna gelinmesiyle birlikte merak konusu oldu. Peki Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde hangi davalar devam ediyor? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Adli tatil ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adli tatil tarihi, adliyelerde hukuksal süreçleri olanlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Peki 2024 adli tatil ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?

Haberin Devamı

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Haberin Devamı

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adli Tatil#Adli Tatil Ne Zaman#Adli Tatil Tarihi

BAKMADAN GEÇME!

Adli tatil ne zaman başlıyor 2024 yılı hakim ve savcıların adli tatili başladı mı

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024 yılı hakim ve savcıların adli tatili başladı mı?

#Adli Tatil
Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı canlı yayın bilgisi

Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı canlı yayın bilgisi

#Danimarka - İngiltere Maçı
Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın bilgisi

Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın bilgisi

#Slovenya - Sırbistan Maçı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 BİTTİ Mİ | Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün bitiyor Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024, kimlere 9 gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 BİTTİ Mİ | Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024, kimlere 9 gün?

#Özel Sektör Bayram Tatili
Google takviminde yer alıyordu... Merak konusu oldu Eid al adha public sector holiday ne demek

Google takviminde yer alıyordu... Merak konusu oldu! 'Eid al adha public sector holiday' ne demek?

#'Eid Al Adha Public Sector Holiday'

EN SON HABERLER

Adli tatil ne zaman başlıyor 2024 yılı hakim ve savcıların adli tatili başladı mı

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024 yılı hakim ve savcıların adli tatili başladı mı?

#Adli Tatil
Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı canlı yayın bilgisi

Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı canlı yayın bilgisi

#Danimarka - İngiltere Maçı
Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın bilgisi

Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın bilgisi

#Slovenya - Sırbistan Maçı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 BİTTİ Mİ | Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün bitiyor Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024, kimlere 9 gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 BİTTİ Mİ | Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024, kimlere 9 gün?

#Özel Sektör Bayram Tatili
Google takviminde yer alıyordu... Merak konusu oldu Eid al adha public sector holiday ne demek

Google takviminde yer alıyordu... Merak konusu oldu! 'Eid al adha public sector holiday' ne demek?

#'Eid Al Adha Public Sector Holiday'