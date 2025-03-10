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Adem Bona kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Adem Bona hayatı ve kariyeri

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#Adem Bona#Basketbol#Nijerya
Adem Bona kimdir, kaç yaşında, nereli Milli Basketbolcu Adem Bona hayatı ve kariyeri
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 13:54

Adem Bona gündemdeki isimler arasında yer alıyor. NBA'de Philadelphia 76ers'ın Utah Jazz'ı 126-122 yendiği maçta milli oyuncu Adem Bona 14 sayı - 15 ribaund ve 5 blokla kariyer rekoru kırdı. Peki, Adem Bona kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Basketbolcu Adem Bona hakkında bilgiler...

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Adem Bona, NBA'de 8 maç oynandı.

Philadelphia 76ers'ın, Utah Jazz'ı 126-122 yendiği maça Adem Bona damga vurdu.

76ers'ın 21 yaşındaki uzun forfeti, 32 dakika süre aldığı maçı 14 sayı - 15 ribaund ve 5 blokla tamamladı. Nijerya asıllı Türk uzun böylece 3 farklı alanda da kariyer rekoru kırdı.

Philadelphia'da ayrıca; Lonnie Walker IV ve Quentin Grimes 25'er sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Utah Jazz cephesinde ise; Kyle Filipowski ve Keyonte George'un 25'şer sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

CLEVELAND CAVALIERS, ÜST ÜSTE 14. GALİBİYETİNE ULAŞTI

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı, Max Strus'un 17 ve Donovan Mitchell'in 15 sayılık performansıyla mağlup etti.

Evan Mobley ve Darius Garland ise takıma 13'er sayıyla katkı sağladı.

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Sezonun 27. yenilgisini alan Milwaukee Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 30, Damian Lillard ise 22 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

ADEM BONA KİMDİR?

Ikechukwu Stanley Okoro ya da Türkçe adıyla Adem Bona 28 Mart 2003 yılında doğmuştur. Bona, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan Nijerya asıllı Türk profesyonel basketbolcudur. National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers forması giymektedir. Bona, UCLA Bruins'de kolej basketbolu oynadı ve Pac-12 Sezonun En İyi Beşi ve Pac-12 Yılın Savunma Oyuncusu seçildi.

Sezonun 27. yenilgisini alan Milwaukee Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 30, Damian Lillard ise 22 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

LOS ANGELES CLIPPERS UZATMALARDA KAZANDI

Batı Konferansı'nda uzatmaya giden mücadelede Los Angeles Clippers, evinde Sacramento Kings’i 111-110 mağlup ederek 35. galibiyetini aldı.

Clippers'ta Ivica Zubac 22 sayı, 14 ribaunt ve James Harden 29 sayı ve 11 asistlik "double-double" performansıyla göz doldurdu.

Derrick Jones Jr. ve Kawhi Leonard ise 17'şer sayılık performans gösterdi.

Kings’te DeMar DeRozan 31 sayı, 10 asist, Zach LaVine ise 30 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 127-103

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Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 116-125

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 104-107

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 126-122

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 141-124

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-112

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 112-119

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