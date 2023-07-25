Adana'da 5.5'lik depremin ardından merak edilen soru: Başka deprem olacak mı? Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Sorgun fayının kırılmadığını söyleyerek Adana için uyarıda bulunmuştu. Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir." demişti.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN ADANA UYARISI

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Adana olmuştu. Profesör Naci Görür, Adana'nın yeni bir deprem riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Görür, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş depremlerini üreten Sürgü fayının kırıldığını ancak onun batısındaki Sorgun fayının henüz kırılmadığını, bu fayın Adana havzasında dallanarak uzandığını belirtti.

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Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medyadan yaptığı Adana uyarısı şu şekilde:

"Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak. Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle"

NACİ GÖRÜR'DEN 25 TEMMUZ ADANA DEPREMİ PAYLAŞIMI

25 Temmuz'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan Naci Görür, şu ifadelere yer verdi;

"Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle"