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Adana lise taban puanları 2024! Adana Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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#Adana#Adana Lise Puanları#Adana Lise Taban Puanları
Adana lise taban puanları 2024 Adana Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 15:02

Adana lise taban puanları LGS sınav sonuçları öncesi merakla beklemiyor. Lise tercihi yapacak öğrenciler, Adana lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Eğitimine liseden devam edecek adaylar için Adana lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih döneminde yardımcı olacak. Peki Adana'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve LGS yüzdelik dilim bilgileri...

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Adana lise taban puanları öğrenciler tarafından, bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri çerçevesinde araştırılıyor. Adana'daki liselerin yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. İşte Adana lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

Adana Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul AdıOkul Türü-DilKont.Taban Puanı Yüzdelik Dilim
Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi /Fen Lisesi120488,7050,41
Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi /Fen Lisesi120482,9061,02
Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180475,2242,08
Adana / Çukurova / Çeas Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180469,3793,07
Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi30466,7153,5
Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi30465,9393,7
Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180460,9994,55
Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi /Fen Lisesi150459,7134,84
Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180452,5476,07
Adana / Çukurova / Sungurbey Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150450,4676,38
Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi /Fen Lisesi120444,1267,55
Adana / Yüreğir / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150442,3717,88
Adana / Seyhan / Gazi Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150439,5358,38
Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90435,759,06
Adana / Seyhan / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150432,7349,59
Adana / Yüreğir / 75.Yıl Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150427,78310,43
Adana / Yüreğir / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150419,00411,96
Adana / Kozan / Fatih Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180411,50913,25
Adana / Yüreğir / Toki Köprülü Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi240405,06414,41
Adana / Ceyhan / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120394,12516,39
Adana / Sarıçam / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi /Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi150378,53319,44
Adana / Seyhan / Adana Erkek Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120370,05421,19
Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90361,39423,07
Adana / Çukurova / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60350,59825,56
Adana / Seyhan / Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programı30344,54827,02
Adana / Ceyhan / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi /Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi120342,71727,47
Adana / Yüreğir / Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120332,230,31
Adana / Ceyhan / Ceyhan Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180331,38130,42
Adana / Sarıçam / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi120304,38638,26
Adana / İmamoğlu / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40281,4246,19
Adana / Kozan / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40280,66246,4
Adana / Çukurova / Çukurova Elektrik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30279,34246,82
Adana / Kozan / Kozan Şehit Arda Can Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30261,50254,09
Adana / Ceyhan / Heydar Aliyev Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30256,94456,16
Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30256,62956,3
Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30250,50859,23
Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı60246,33161,41
Adana / Yüreğir / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90246,11161,53
Adana / Seyhan / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60244,41762,41
Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30240,27464,58
Adana / Seyhan / Adana Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30238,94965,27
Adana / Seyhan / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30238,03265,77
Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30236,59966,68
Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30235,04567,66
Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30230,77970,36
Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30228,00972,11
Adana / Seyhan / Yeşilevler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30227,59972,37
Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30223,91974,7
Adana / Seyhan / İsmet İnönü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro AlanıAnadolu Teknik Programı30220,33976,96
Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30219,38277,57
Adana / Seyhan / Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım TeknolojileriAnadolu Teknik Programı30215,05480,28
Adana / Ceyhan / Ceyhan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı60209,15183,93
Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı)Anadolu İmam Hatip Lisesi30195,03392,68
Adana / Ceyhan / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40179,32596,99
Adana / Çukurova / Adana Kız Lisesi /Anadolu Lisesi300177,79497,28
Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30173,31398,14
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