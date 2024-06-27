Adana lise taban puanları 2024! Adana Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

Güncelleme Tarihi:
Adana lise taban puanları öğrenciler tarafından, bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri çerçevesinde araştırılıyor. Adana'daki liselerin yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. İşte Adana lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...
Adana Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü-Dil
|Kont.
|Taban Puanı
|Yüzdelik Dilim
|Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|120
|488,705
|0,41
|Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|120
|482,906
|1,02
|Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|180
|475,224
|2,08
|Adana / Çukurova / Çeas Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|180
|469,379
|3,07
|Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|30
|466,715
|3,5
|Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|30
|465,939
|3,7
|Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|180
|460,999
|4,55
|Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|150
|459,713
|4,84
|Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|180
|452,547
|6,07
|Adana / Çukurova / Sungurbey Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|150
|450,467
|6,38
|Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|120
|444,126
|7,55
|Adana / Yüreğir / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|150
|442,371
|7,88
|Adana / Seyhan / Gazi Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|150
|439,535
|8,38
|Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|435,75
|9,06
|Adana / Seyhan / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|150
|432,734
|9,59
|Adana / Yüreğir / 75.Yıl Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|150
|427,783
|10,43
|Adana / Yüreğir / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|150
|419,004
|11,96
|Adana / Kozan / Fatih Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|180
|411,509
|13,25
|Adana / Yüreğir / Toki Köprülü Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|240
|405,064
|14,41
|Adana / Ceyhan / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|120
|394,125
|16,39
|Adana / Sarıçam / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi /
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|150
|378,533
|19,44
|Adana / Seyhan / Adana Erkek Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|120
|370,054
|21,19
|Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|361,394
|23,07
|Adana / Çukurova / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|350,598
|25,56
|Adana / Seyhan / Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|344,548
|27,02
|Adana / Ceyhan / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi /
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|120
|342,717
|27,47
|Adana / Yüreğir / Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|120
|332,2
|30,31
|Adana / Ceyhan / Ceyhan Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|180
|331,381
|30,42
|Adana / Sarıçam / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|304,386
|38,26
|Adana / İmamoğlu / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|40
|281,42
|46,19
|Adana / Kozan / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|40
|280,662
|46,4
|Adana / Çukurova / Çukurova Elektrik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|279,342
|46,82
|Adana / Kozan / Kozan Şehit Arda Can Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|261,502
|54,09
|Adana / Ceyhan / Heydar Aliyev Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|256,944
|56,16
|Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|256,629
|56,3
|Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|250,508
|59,23
|Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|60
|246,331
|61,41
|Adana / Yüreğir / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|246,111
|61,53
|Adana / Seyhan / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|244,417
|62,41
|Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|240,274
|64,58
|Adana / Seyhan / Adana Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|238,949
|65,27
|Adana / Seyhan / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|238,032
|65,77
|Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|236,599
|66,68
|Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|235,045
|67,66
|Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|230,779
|70,36
|Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|228,009
|72,11
|Adana / Seyhan / Yeşilevler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|227,599
|72,37
|Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|223,919
|74,7
|Adana / Seyhan / İsmet İnönü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|220,339
|76,96
|Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|219,382
|77,57
|Adana / Seyhan / Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri
|Anadolu Teknik Programı
|30
|215,054
|80,28
|Adana / Ceyhan / Ceyhan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|60
|209,151
|83,93
|Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı)
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|195,033
|92,68
|Adana / Ceyhan / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|40
|179,325
|96,99
|Adana / Çukurova / Adana Kız Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|300
|177,794
|97,28
|Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|173,313
|98,14