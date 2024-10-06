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Adana lezzet festivali ne zaman yapılacak? 2024 Adana lezzet festivali tarih ve program bilgileri

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#Adana Lezzet Festivali#Adana Kebap#Yöresel Lezzetler
Adana lezzet festivali ne zaman yapılacak 2024 Adana lezzet festivali tarih ve program bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 13:51

Uluslararası Adana Lezzet Festivali tarihleri merak ediliyor. Bu sene 8.si düzenlenecek festivalde Adana mutfağının meşhur lezzetlerinin tanıtılmasının yanı sıra konferansları ve özel etkinlikler düzenlenecek. Peki Adana Lezzet Festivali ne zaman? İşte tarih bilgisi...

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Adana Lezzet Festivali'nin bu yıl hangi tarihlerde düzenleneceği merak ediliyor. 8. kez gerçekleştirilecek organizasyonda Adana mutfağının meşhur lezzetleri tanıtılacak. Ayrıca çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Peki Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak? İşte ayrıntılar...

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 17-18-19-20 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek.

Bu yıl festival "Kökleriyle Adana" teması ile 8. kez düzenlenecek.

Festivalde konferansların yanı sıra gastroşovlar ve atölyeler, söyleşiler ile çeşitli etkinlikler de olacak.

Organizasyona giriş ve katılım tamamen ücretsiz olacak.

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#Adana Lezzet Festivali#Adana Kebap#Yöresel Lezzetler

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Adana lezzet festivali ne zaman yapılacak? 2024 Adana lezzet festivali tarih ve program bilgileri

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