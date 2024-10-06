Adana lezzet festivali ne zaman yapılacak? 2024 Adana lezzet festivali tarih ve program bilgileri

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Adana Lezzet Festivali'nin bu yıl hangi tarihlerde düzenleneceği merak ediliyor. 8. kez gerçekleştirilecek organizasyonda Adana mutfağının meşhur lezzetleri tanıtılacak. Ayrıca çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Peki Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak? İşte ayrıntılar...

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 17-18-19-20 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek.

Bu yıl festival "Kökleriyle Adana" teması ile 8. kez düzenlenecek.

Festivalde konferansların yanı sıra gastroşovlar ve atölyeler, söyleşiler ile çeşitli etkinlikler de olacak.

Organizasyona giriş ve katılım tamamen ücretsiz olacak.