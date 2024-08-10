Adana Havalimanı kapandı mı, kapatılacak mı? Şakirpaşa'da uçuş olacak mı? Çukurova Havalimanı uçuşları başladı

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Adana Şakirpaşa Havalimanı kapandı mı, ne zaman kapanıyor sorusu, yeni açılan Mersin-Adana Çukurova Havalimanı sonrası merak konusu oldu. Adana ve Mersin arasında inşa edilen Çukurova Havalimanının açılmasına günler kala Şakirpaşa Havalimanının kapanıp kapanmayacağı araştırılan hususlar arasında yer aldı. Peki, Adana Şakirpaşa Havalimanı kapanacak mı, ne zaman kapanıyor? Adana Havalimanı kapandı mı? İşte, o detaylar

ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2024 tarihinde açılan Çukurova Havalimanı'nın açılış töreninde Şakirpaşa Havalimanına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hangi siyasi partiye gönül verirse versin bütün vatandaşlarımız böyle bir yatırımdan kıvanç duyması gerekir. Yeniliklere alışmak için zamana ihtiyaç vardır. Yeniye uyum sağlamak elbette vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları doğal karşılıyoruz. Artık bu huyu bırakmanız lazım. Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatacağız diyorlar. Böyle bir şey yok. Aydın’da bizim bir eğitim merkezimiz var. Şakirpaşa Havalimanı eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin işi gücü hep bu tür yalanları uydurmak. Tutmayacak bu yalanlar. Kargo binası da buraya yapılıyor. Kargo binası da yapıldığı andan itibaren Çukurova gerçekten iç ve dış servislerini yapacak. Bir diğer taraftan da kargo servisi olarak hizmetini verecek. Çukurova artık her yönüyle güçlü bir iç, dış ve kargo olarak hizmetini sürdürecek. Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sunacak eser. Muhalefet bunu bile kötüleyecek bir bahane mutlaka buluyor. Bir kısmı çarpıtma, bir kısmı manipülasyon. Adanalı kardeşlerimizi, Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Havalimanından rahatsızlık duyan muhalefet olabilir mi?