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Adalet'ten Hukuk bölümüne geçiş var mı, kalktı mı?

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#Adaletten Hukuka Geçiş Kalktı Mı?#Adalet Bölümü#YÖK
Adaletten Hukuk bölümüne geçiş var mı, kalktı mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 15:48

DGS ile üniversite öğrencileri 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilmektedirler. 2 yıllık bir önlisans bölümü olan adaletten mezun olan adaylarda bunu yapmak istediklerinde girebilecekleri belli bölümler vardır. Peki Adaletten hukuka geçiş kalktı mı? Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte konuyla ilgili YÖK açıklaması...

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DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olarak ya da olabilecek durumdaki öğrenciler 2 yıllıktan 4 yıllık üniversitelere geçiş hakkı elde edevilirler. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ile en çok geçiş yapılan bölümlerden biri de Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) yer alan Adalet bölümüdür. Peki adaletten hukuka geçiş kalktı mı? Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte konuyla ilgili YÖK açıklaması...

ADALETTEN HUKUKA GEÇİŞ KALKTI MI?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını bildirdi. YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" şeklinde ifadeler yer aldı.

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